Stockach vor 44 Minuten

Requiem für den verstorbenen Pfarrer Heinrich Stier in Zizenhausen

Die Kirchengemeinde und Seelsorgeeinheit Stockach gedachte am Wochenende mit einem Requiem in der Herz-Jesu-Kirche in Zizenhausen dem verstorbenen ehemaligen Stadtpfarrer Heinrich Stier.