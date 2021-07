Die Suche nach einem neuem Hof für ihre Reitschule hatte für Familie Steinwaller ein gutes Ende in Mahlspüren im Hegau. Dort liegt nun für sie das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde, dort ist nun der neue Standort von „Annas Reitanlage“. Anna Steinwaller hat das Hofgut Mahlspüren im Juni übernommen und arbeitet gemeinsam mit ihrem Mann daran, die Anlage zu einem Kleinod für Reiter und Pferdefreunde umzugestalten.

Hier dreht sich alles um Perde: Blick auf die Anlage der Reitschule. | Bild: Constanze Wyneken

Kurz nach der Ortsausfahrt von Windegg in Richtung Tuttlingen sieht man nun den Hof auf der rechten Seite liegen. Er hat schneeweiße Zäune, das Rondell vor dem noch rosafarbenen Haus ziert die Skulptur eines kleinen Pferdes inmitten von Mohn- und Kornblumen.

Die ausgebildete Pferdewirtin ist mit ihrer Familie und acht Pferden, fünf davon Ponys, von Steißlingen umgesiedelt, nachdem es dort Unstimmigkeiten mit dem Pächter gab und ihr dort auf Ende Mai gekündigt worden war.

Reiterwelt sieht Angebote für Kinder oft skeptisch, kritisiert Steinwaller

Nach langer, zäher Suche sind Anna Steinwaller und ihr Mann Markus, ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, im Februar dieses Jahres dann fündig geworden. Sie entdeckten, dass das Hofgut Mahlspüren zur Pacht ausgeschrieben war. Sie sahen sich den Hof an, sich bewarben sich, und dann sei alles ganz schnell gegangen, erzählen sie.

Ein Blick vom Hofgut Mahlspüren in Richtung Hegau. | Bild: Constanze Wyneken

„Wir haben uns so viel angesehen“, sagt Anna Steinwaller, „aber viele wollen ja nicht, dass auf dem Hof Betrieb mit Kindern stattfindet.“ Man sei in der Reiterwelt immer skeptisch, wenn es um Kinder gehe, was sie nicht verstehe. Denn, so fragt sie sich, wo solle der Nachwuchs denn herkommen? Auf jeden Fall sei das beim Hofgut Mahlspüren kein Problem gewesen und so siedelte die Familie dann im Juni mitsamt den Tieren um.

Schüler und deren Familien halfen sogar beim Umzug

Doch nicht nur die seien mitgekommen: „99 Prozent unserer Schüler aus Steißlingen sind uns, trotz Umzug und trotz Corona, treu geblieben und haben jetzt hier Unterricht. Und alle haben geholfen, beim Umzug, beim Renovieren und sogar beim Bauen“, sagt Steinwaller, die begeistert davon erzählt, wie die Eltern spontan Lastwagen organisierten und mitarbeiteten, was sehr rührend gewesen sei. „Dies zeigt, dass die Kinder sich bei uns wohlgefühlt haben. Und mit ihrer Begeisterung hatten sie ihre Eltern angesteckt.“

Sie habe mit Pferden zu tun, seit sie elf Jahre alt ist, kam also erst recht spät zum Reiten, sagt die gebürtige Berlinerin über sich. Sie erzählt, dass sie über einen Freund ihrer Mutter, der Pferde besaß, zu Reitunterricht kam, dann erst eine Reitbeteiligung hatte, und später auch das Springreiten erlernte.

Mit einem eigenen Pferd machte sie dann Reitabzeichen, nahm an Turnieren teil und es kristallisierte sich heraus, dass sie mit Pferden arbeiten wollte. „Man wird in der Pferdewelt nicht reich, aber es ist das, was das Herz sagt und will. Ich wollte einfach alles lernen, was geht“, sagt Steinwaller.

Einige der Tiere des Reiterhofs. | Bild: Constanze Wyneken

Auch bei den Kindern, die zum Hofgut Mahlspüren zum Reitunterricht kommen, schlägt das Herz für die Pferde und Ponys. Anna Steinwaller, deren Kinder Zarah und Yasmin auch pferdebegeistert sind, ist der Ansicht, dass man Kinder mit Spiel und Spaß an die großen Tiere heranführen muss.

„Sie müssen begreifen, was einem Pferd gut tut, was man mit ihm machen kann und können auch viel von dem Pferd lernen“, erklärt Steinwaller, die es für ein Kind erst dann sinnvoll findet, sich ein eigenes Pferd anzuschaffen, wenn das Kind alles gelernt hat, was mit dem Pferd zu tun hat und dies versteht.

Guten Appetit: Eines der Tiere des Reithofs gönnt sich einen Snack. | Bild: Constanze Wyneken

Zu Lernen gibt es, auf spielerische Art und Weise, auf dem Hofgut Mahlspüren eine Menge: Reitunterricht erteilen sowohl Anna Steinwaller als auch ihr Mitarbeiter Felix Alpert für Kinder ab sechs Jahren. Das, wie Anna Steinwaller ihn nennt, Urgestein Klaus Müller (74) ist seit 20 Jahren auf dem Hofgut Mahlspüren tätig und kümmert sich um die Tiere, die Ställe, die Reitanlagen und alles, was so anfällt. Ihn haben die Steinwaller mit übernommen.

Mit den Kleinen werden sogar Ausritte unternommen, erst geführt, später auch alleine. Es gibt, für die Größeren, Lehrgänge in Springgymnastik und Dressur, und sie können auf dem Hof ihr Reitabzeichen ablegen.

Wer von den Kindern auch in den Ferien den Bedarf hat, Stallluft zu schnuppern, kann auf dem Hofgut Mahlspüren Reiterferien machen. „Da wird dann täglich geritten, die Kleinen an der Longe, die Großen reiten selbst. Es gibt einen Ausritt, Ponyspiele, eine Schnitzeljagd, eine Bastelaktion und die Kinder können im Stall und mit den Tieren helfen“, beschreibt Anna Steinwaller.