Der Regenbogenchor Wald hat jüngst beim Herbstkonzert in der Kirche St. Oswald in Stockach das Thema „Achtsamkeit“ musikalisch aufgegriffen. Wie der Chor in einer Pressemitteilung schreibt, stand es schon länger auf der Wunschliste, in St. Oswald zu singen.

Doch der Auftritt musste lange warten. Erst machte dem Wunsch die Corona-Zeit einen Strich durch die Rechnung und dann auch der Umbau der Kirche. Doch nun war es soweit, und der Chor traf in Stockach auf ein großes, sehr dankbares Publikum, das sich vom ausgesandten Funken des Chores anstecken ließ, wie der Chor schreibt. Die rund 40 Sänger unter Chorleiter Marvin Fangauer stellten das Konzert unter das Thema „Achtsamkeit“. Achtsamkeit bedeutet, den Moment bewusst wahrzunehmen und wertzuschätzen.

In einem abwechslungsreichen Konzertprogramm mit ruhigen, nachdenklichen Liedern, christlicher Popularmusik und Africans, bekannten Popsongs und Klassikern wie „Hymn“ und „Sailing“ ließ der Chor die Zuhörer für rund 90 Minuten innehalten. A cappella zog der Chor über die Seiten verteilt in die Kirche ein und mit einem Segens-Gospel wieder aus. Der Chor wurde von den Instrumentalisten Ben Schneider (Gitarre), Norbert Hübschle (Schlagwerk), Sophie Tschiskale (Violine) und Marvin Fangauer (Klavier) begleitetet. Belebt wurde das Hörerlebnis durch verschiedene Gesangsensembles und Solisten aus den eigenen Chorreihen. Stimmungsvolle Bilder und eindrückliche Texte unterstrichen laut Mitteilung die Thematik des Abends, bei dem mit „We shall overcome“ auch der Blick mahnend und zugleich hoffnungsvoll auf das aktuelle Weltgeschehen gerichtet wurde. Der Chor verlangte keinen Eintritt, bat jedoch um eine Spende, mit der der Chor die pädagogisch-therapeutische Arbeit des Kinderhauses Bodensee in Hohenfels unterstützen möchte.

Die pädagogischen Mitarbeiter Mirjam Siebenrock und Casey Hautzinger stellten die Einrichtung vor, in der Kinder zwischen drei und neun Jahren aufgenommen werden, die aufgrund problematischer Lebensverhältnisse und ihrer Entwicklung professionelle Hilfe benötigen.