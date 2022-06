Regen? Na und! Auch wenn die Bänke auf dem Gustav-Hammer-Platz nass waren und die Besucher unter Regenschirmen standen, tat das der guten Stimmung beim Auftakt des Schweizer Feiertags am Freitagabend keinen Abbruch. An den Bewirtungsständen bildeten sich trotz allem kleine Schlangen.

Vor dem traditionellen Fassanstich und ehe die Band Mississippi Steamboat Chickens zu spielen begann, traten ukrainische Sängerinnen auf – erst ein Frauen-Trio mit zwei Liedern und dann die elfjährige Valentina. Bürgermeister Rainer Stolz moderierte die Auftritte jeweils an und sprach selbst ein paar Sätze auf Ukrainisch mit ihnen. Es gab großen Applaus für die Sängerinnen. Einige Gäste konnten die Lieder auch mitsingen und schwenkten eine ukrainische Flagge.

Straßenfest am Samstag mit viel Musik

Von der Goethestraße bis in die Oberstadt findet am Samstag der traditionelle Straßenmarkt statt. Ab 10 Uhr spielen rund 20 Musikvereine auf vier Bühnen und Plätzen in der Innenstadt. Am Marktplatz spielen um 10 Uhr das Handharmonika-Orchester Wahlwies, 11.45 Uhr die Schawesto Schalmeien Weibsen Stockach, 13.45 Uhr der Musikverein Raithaslach und 15 Uhr das Akkordeon-Orchester Zoznegg. Auf dem Gustav-Hammer-Platz spielen um 10 Uhr die Musikvereine Hoppetenzell/Mahlspüren im Hegau/Zizenhausen, 11.45 Uhr der Musikverein Orsingen und 14 Uhr der Musikverein Bodman.

Am Kuony-Brunnen spielen von der Musikschule um 10.30 Uhr das Gruppenspiel, um 11 Uhr das Schulorchester und um 11.30 Uhr das Jugendblasorchester sowie um 12.30 Uhr der Musikverein Wahlwies, um 13.30 Uhr die Schawesto Schalmeien Weibsen Stockach und 14.30 Uhr die Stadtmusik Stockach.

Drei ukrainische Sängerinnen auf der Bühne beim Festauftakt am Freitagabend. | Bild: Löffler, Ramona

In der Goethestraße treten auf: 10 Uhr der Musikverein Eigeltingen, 11.45 Uhr der Musikverein Mühlingen, 13.30 Uhr der Musikverein Nenzingen, 15.15 Uhr der Musikverein Winterspüren, 17 Uhr Musikverein Espasingen, 19 Uhr der Musikverein Zoznegg.

Auf der Bühne am Marktplatz spielt die Stockacher Band Crossage um 20 Uhr, auf der Bühne auf dem Gustav-Hammer-Platz spielen um 17 Uhr Best Of Us und um 20 Uhr die Cover-Band Diva.

Kinderprogramm und Flohmarkt

Das Kinderprogramm der Stadtjugendpflege mit T-Wall, Kletterturm, Kinderschminken, Marionettentheater (14 Uhr) und b-free Saftladen findet am Samstag wieder auf dem St. Oswald-Kirchenvorplatz statt. Der Kinderflohmarkt ist auf den Stufen vor der Kirchenmauer an der Kirchhalde.

Die Band Mississippi Steamboat Chickens beim Festauftakt am Freitagabend. | Bild: Löffler, Ramona

Sperrungen und Parken

Das Festgebiet befindet sich im gesamten Innenstadtbereich, also Oberstadt/Altstadtkern, Kirchhalde und Goethestraße. Das Gebiet wird laut einer Pressemitteilung bis Sonntagvormittag für den Verkehr gesperrt.

Das Kulturamt empfiehlt, das Parkhaus oder die öffentlichen Parkplätze an der Jahnhalle, beim Amtsgericht, Rathaus oder Fernmeldeamt zu nutzen. Außerdem gibt es den großen öffentlichen Parkplatz zwischen Bahnhof und Schießer-Kreuzung.

Was am Sonntag und Montag los ist

An allen Festtagen hat der Vergnügungspark auf dem Dillplatz ab 14 Uhr geöffnet. Ebenso ist täglich von von 10 bis 17 Uhr die Miró-Ausstellung im Stadtmuseum geöffnet.

Am Sonntagabend ist der Kleinkunstabend mit La Finesse und am Montagmorgen gibt es für Kinder um 9.30 und 11 Uhr eine Theateraufführung im Bürgerhaus Adler Post. Das Stück des Theaters Sturmvogel heißt „Mini Mutig und das Meer“.