Eigentlich hätten die Stockacher erst 2025 einen neuen Bürgermeister wählen müssen. Doch nun ist klar: Der nächste Urnengang für die Wahl eines neuen Stadtoberhaupts findet bereits in diesem Jahr statt, denn Rainer Stolz legt sein Amt zum Ende des Jahres nieder.

Schon länger hatte es in der Stadt Spekulationen gegeben, dass Stolz seine aktuelle, vierte Amtszeit nicht mehr komplett beendet. Am Montagmorgen bestätigte er dies auf telefonische Nachfrage des SÜDKURIER mit einer schriftlichen Antwort.

Stellungnahme im Gemeinderat

„Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass ich den Gemeinderat darüber informiert habe, dass ich mein Amt als Bürgermeister der Stadt Stockach mit dem 31.12.2023 nach über 30-jähriger Tätigkeit niederlege“, schreibt Stolz.

Weitere Erklärungen zu den Gründen für sein früheres Ausscheiden aus dem Amt liefert Stolz in seiner Antwort nicht. Er verweist in seinem Schreiben allerdings darauf, dass er sich in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18. Januar dazu äußern will.