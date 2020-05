Der Senior wollte von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln und fuhr hierbei den Randstein vermutlich in einem zu spitzen Winkel an, weshalb er mit dem Rad auf den Radweg fiel, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ersthelfer versorgten den Mann vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber flog den 75-Jährigen schließlich mit Verdacht eines Beinbruches in ein Krankenhaus.