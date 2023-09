Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Ludwigshafener Straße verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Laut der Mitteilung habe ein 83-Jähriger mit einem Pedelec die Querungshilfe an der Einmündung zur Straße „Am Hermannsberg“ passiert. Dabei sei er mit einem vorfahrtsberechtigten Lastwagen eines 30-Jährigen zusammengestoßen, der auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Stockach-Ost unterwegs war.

Der Radler sei laut Polizei mit dem Kopf gegen den Seitenspiegel geprallt und habe sich verletzt. Ein Rettungswagen habe ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Spiegel des Lasters sei ein geringer Schaden entstanden.