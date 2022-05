von Reinhold Buhl

Der Verein Kulturbrücke Stockach möchte den Flüchtlingen, die in Stockach untergekommen sind, Hilfestellung verschiedenster Art leisten. Eine davon ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, mobil zu sein. Der Verein hat deshalb vor drei Jahren das Projekt Fahrradbrücke ins Leben gerufen.

Die Kulturbrücke möchte damit ihren Beitrag leisten und den geflüchteten und sozial schwachen Menschen helfen. Das Konzept ist einfach: „Wir nehmen gebrauchte Räder an, reparieren diese und geben sie gegen einen geringen Unkostenbeitrag weiter“, erklärt Adil Asfoor, der als stellvertretender Vorsitzender des Vereins auch Projektleiter der Fahrradbrücke ist.

Asfoor kennt sich mit Fahrrädern aus

Asfoor, von Hause aus Maschinenbauingenieur, kennt sich mit Fahrrädern bestens aus und nutzt dieses Wissen in seinem Ehrenamt für die Fahrradbrücke. Er weiß, wie man einen geplatzten Reifen repariert, wie man kaputte Beleuchtung wieder auf Vordermann bringt oder die defekten Bremsen wieder herrichtet.

Er ist in seiner Werkstatt der Mann für alle Fälle. Eingerichtet ist sie in einer Garage hinter der Flüchtlingsunterkunft in der Zozneggerstraße 30. Auf dem Hof der Unterkunft gibt er auch einmal Fahranweisungen, denn mit den Verkehrsregeln für Radfahrer kennt er sich aus.

Ein Lächeln als Lohn

Der schönste Lohn für seine ehrenamtliche Arbeit sei das Lächeln eines Mädchen oder Jungen, wenn er dieses mit einem neuen Kinderfahrrad glücklich gemacht habe. Die Fahrräder, die die Kulturbrücke an Bedürftige weitergibt, werden gespendet.

So kam just während des Pressetermins mit dem SÜDKURIER ein Mann mit Anhänger vorbei, auf dem er drei Fahrräder geladen hatte, die tadellos in Schuss waren.

Spender und Helfer dringend gesucht

„Wir suchen außer Fahrrädern auch noch weitere Helfer für das Fahrradprojekt“, erklärt Adil Asfoor. Der Grund: Dann könne er den Service öfter anbieten. Im Moment findet das Fahrradprojekt jeden zweiten Samstag im Monat statt. Wer ein Fahrrad spenden möchte, könne sich unter der E-Mail-Adresse fahrrad@kulturbruecke-stockach.de melden.