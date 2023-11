Natürlich ist der berühmte 11.11. für die Narren der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee mit ihren 120 Narrenvereinen ein besonderes Datum, markiert er doch den Beginn der neuen Fünften Jahreszeit. So auch beim Narrenverein Nellenburg Hindelwangen, der traditionell seine Mitgliederversammlung an diesem Datum abhält.

Für die Hindelwanger Narren sollte es dieses Mal allerdings keine gewöhnliche Hauptversammlung werden, sondern eine höchst emotionale Veranstaltung, bei der Narrenpräsident Peter Meier nach 18 Jahren sein Amt zur Verfügung stellte. „Mein Bericht wird nicht so lang“, begann Meier seine Rede, die immer wieder durch lang anhaltenden Applaus unterbrochen wurde. Ganz nach seiner Art erwähnte er seine lange närrische Karriere nur am Rande und widmete sich stattdessen seinem letzten Projekt, dem Umbau der Pausenhalle in der Nellenburghalle. Er freue sich, dass die Stadt Stockach, vertreten durch den anwesenden Bürgermeister Rainer Stolz, 10.000 Euro für die Holzkonstruktion und die nötigen neuen Fenster zur Verfügung stelle. „Ich werde den Umbau auch nach meiner Amtszeit noch bis zur Fertigstellung begleiten, dann ist meine närrische Zeit wirklich vorbei.“

Die Würdigung seiner Leistungen für den Narrenverein übernahmen dann andere. So stellte Stefan Schuler in seinem Sketch zusammen mit Andreas Meier fest: „Peter war für mich irgendwie immer schon da – wie Angela Merkel und Rainer Stolz! Wie soll‘s nun ohne ihn weitergehn?“ Meier sei seit 44 Jahren immer vorne dabei gewesen und habe die Hindelwanger Fasnet über Jahrzehnte geprägt. Auch Ortsvorsteher Wolf-Dieter Karle fand nur lobende Worte für Meier. „Die letzten 29 Jahre haben wir immer bestens zusammen gemeistert. Du bist hier in Hindelwangen wirklich eine Größe“, sagte er an Meier gerichtet.

Bürgermeister Rainer Stolz „war aus dem fernen Stockach gekommen“, um den bisherigen Präsidenten und dessen Arbeit zu würdigen. Meier habe über Jahrzehnte viel Freude ins Dorf gebracht. „Ich verneige mich vor so einer Persönlichkeit“, schloss Stolz und betonte, dass die positive Atmosphäre in diesem Verein auch der jahrzehntelangen Kontinuität zu verdanken sei.

Nach diesen Würdigungen stand natürlich die Frage im Raum: Wer wird in diese großen Fußstapfen Meiers treten? Die Neuwahlen brachten dann sehr schnell die eindeutige Antwort: Der 26-jährige Nibischan Raveendran wurde bei einer Gegenstimme von der Versammlung gewählt. Das Ergebnis wurde von lauten Hurra-Rufen und langem Applaus der vielen Gäste begleitet. Raveendran, der seit zehn Jahren Mitglied bei den Gangschlupfern ist, wohnt im Nachbarort Hoppetenzell, wo er auch seine Kindheit verbrachte. Er hat Mathematik, Theologie und Betriebswirtschaftslehre studiert und ist im Finanzwesen einer Firma in Freiburg tätig. Er hat sich große Ziele hinsichtlich seines närrischen Amtes gesetzt: „Ich möchte neue Wege beschreiten, möchte mutig sein, möchte frischen Wind bringen und gemeinsam mit euch neue Wege entwickeln.“ Nibischan Raveendrans Motto lautet: Gemeinsam zu neuen Narren-Abenteuern.

Schriftführerin Michaela Ruff ließ in ihrem kurzweiligen Bericht das vergangene Vereinsjahr mit Unterstützung einer Power-Point-Präsentation Revue passieren. „Ich freu mich, dass ich nach Corona endlich wieder einen ausführlichen Bericht verlesen kann“, erklärte Ruff, die hervorhob, dass sämtliche Veranstaltungen der Narren sehr gut besucht waren – nur bei der Narrenmesse wäre noch etwas Luft nach oben. Kassiererin Monika Maier konnte von einem positiven Abschluss der Vereinsfinanzen berichten, trotz der Investitionen in die Zunftstube im Obergeschoss der Nellenburghalle.

Auch Andreas Meier, Moschter der Holzhauer, freute sich, dass er und seine Männer am Schmotzige Dunschdig wieder ausgiebig feiern konnten. Weniger erfreut zeigte er sich über die Tatsache, dass seine Gliederung unter Nachwuchsmangel leide. „Wenn ihr jemanden kennt, der Lust auf eine super Truppe hat, dann meldet euch“, appellierte er an die Anwesenden. Auch Franziska Schilling, die Leiterin der Narrenmusik, ist auf Nachwuchssuche. Der vor einem Jahr gewählte neue Obergangschlupfer Bastian Schätzle erhielt für seine erste Rede bei einer Generalversammlung großen Applaus. Und Narrenbolizei Gunther Benzinger hatte die Lacher auf seiner Seite, als er davon sprach, dass seine Gliederung um 100 Prozent gewachsen sei, denn er habe jetzt in Jonas Keller einen Lehrbue gefunden, der ihm die Auswärtstermine abnehme.

Die weiteren Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Alina Keller, Lisa Kuzenski und Stefan Schuler wurden zu Beisitzern gewählt. Kassiererin Monika Maier wurde wiedergewählt.