Stockach vor 4 Stunden

Polizei sucht Zeugen: Unbekannter Volvo-Fahrer bremst Auto an B313-Einmündung aus und schlägt dessen 43-jährige Fahrerin

Ein Volvo-Fahrer hat am Samstagmittag eine 43-Jährige an der Einmündung in die B313 bei Stockach-West geschlagen, nachdem er ihr Fahrzeug überholt und ausgebremst hatte.