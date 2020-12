Wie die Polizei mitteilt, verursachten diese Schäden an den Reifen mehrerer Lastkraftwagen. In den vergangenen Monaten sei es bereits häufiger zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Dabei sei ein Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Personen, die den Täter beobachtet haben oder Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter Telefon (0 77 71) 9 39 10 zu melden.