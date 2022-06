In zwei Fällen von Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Wie sie in einer Pressemitteilung schreibt, sei es zunächst am Freitag zwischen 7.45 Uhr und 16.15 Uhr zu einem Unfall in der Kirchgasse in Stockach gekommen. Dort habe ein Unbekannter einen blauen Opel Astra angefahren und rund 1000 Euro Schaden verursacht, ehe er davon gefahren sei.

Am Samstagvormittag sei zudem im Zeitraum von 8.50 Uhr bis 10.20 Uhr ein Auto in Ludwigshafen beschädigt worden. Das betroffene weiße Fahrzeug sei auf Höhe des Schorenblicks Nummer 5 geparkt gewesen. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Zeugen dieser Unfälle mit Fahrerflucht werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter 07771/9391-0 in Verbindung zu setzen.