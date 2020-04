Viele Überprüfungen, aber keine Ahndungen: So verlief das lange Oster-Wochenende im Raum Stockach aus der Sicht des Polizeipräsidiums Konstanz. „Es gab viele Kontrollen, bei denen nichts war“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf SÜDKURIER-Nachfrage. Es sei zum Beispiel eine mutmaßliche Party in Orsingen-Nenzingen gemeldet worden, aber die Beamten hätten vor Ort nichts feststellen können.

Verwirrung um Verordnung vor Ostern

Eine Anzeige, dass ein Hofladen am Sonntag trotz Verbots geöffnet hatte, sei zur Abklärung an das Ordnungsamt weitergeben worden, erklärte der Pressesprecher weiter. Polizeibeamte hätten dort nicht selbst vorbeischauen können. Peter Fritschi, Leiter des Stockacher Ordnungsamts, sagte dazu auf Nachfrage, dass der Grund für die Anzeige hier wohl die Verwirrung durch die Corona-Verordnung sei.

Kurz vor den Feiertagen sei noch vielen unklar gewesen, wer wann und wie lange Öffnen darf und inwiefern die Sonntagsöffnungszeiten mit der Corona-Verordnung kollidieren, so Fritschi. Es seien außerdem am Donnerstagnachmittag noch sehr kurzfristig Informationen aus dem Wirtschaftsministerium eingetroffen. Für Bäckereien gab es am Karfreitag und Ostersonntag tatsächlich ein komplettes Verkaufsverbot. Hofläden durften letztendlich doch sechs Stunden im Rahmen ihrer erlaubten Sonntagsöffnungszeiten auf haben.

Insgesamt sagt Fritschi, dass die Osterfeiertage aus Sicht der Stadt „eher unauffällig“ abgelaufen seien. Er habe aber noch keine Meldungen der Polizei erhalten.

Keine gravierenden Verstöße

Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen ist mit dem Verlauf der Feiertage zufrieden. Es gab nur ganz wenige Verstöße gegen die Ufersperrungen. Nächstes Wochenende werde es wie gehabt gemacht, sagte Hauptamtsleiter Stefan Burger auf Nachfrage. Das bedeutet: Sperrung der Uferanlagen in beiden Ortsteilen und großen Parkplätze an den Zugängen zum Naturschutzgebiet. Die Baumstämme, mit denen die Sperren des Strandbad-Parkplatzes verstärkt wurden, kommen übrigens aus dem Gemeindewald. Es handle sich um zum Verkauf bestimmtes Holz, so Burger.

Auch sonst seien in Bodman-Ludwigshafen keine gravierenden Verstöße der Corona-Verordnung aufgeschlagen. Es habe wohl kein Bäcker etwas mit einer Öffnung am Karfreitag riskieren wollen, so Burger.

Die Polizei teilte am Dienstag noch mit, dass es im Raum Stockach Anzeigen gegeben habe, weil Anwohner in ihren Gärten gegrillt haben. In der Regel seien bei diesen Kontrollen aber keine Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung festzustellen gewesen, da die Personen meist zum selben Haushalt oder einer Familie gehört hatten.