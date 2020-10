Bei einer Kontrolle der beiden von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden in der Nacht zum 1. Oktober wurde Diebesgut von einem Einbruch in den Pestalozzi-Dorfladen in Wahlwies am 24. September gefunden. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Baden-Baden Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Einbrecher erlassen. Im Anschluss wurden die beiden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei geht davon aus, dass das Duo weitere Einbrüche begangen hat. Bei dem Einbruch in den Laden des Kinderdorfs hatten die Täter nachts einen Bäckerei-Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe bedroht.