Stockach vor 1 Stunde

Polizei nimmt Diebesbande fest: Frau und drei Männer horteten in einer Wohnung Waren im Wert von mehreren Tausend Euro

Für drei Männer und eine Frau war am Montagmittag Schluss mit ihren Diebstählen: Die Polizei nahm die vier fest, nachdem sie in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße bereits mehrfach aufgefallen waren.