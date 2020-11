Ein Zeuge hatte laut einer Mitteilung der Polizei Personen auf einem Grundstück eines Autohändlers in der Straße Hardtring gemeldet. Die Polizei fuhr hin und umstellte das Grundstück. Kurz darauf fuhr ein Auto an das Grundstück heran und zwei Männer stiegen aus. Als sie die Polizei sahen, sprangen sie ins Auto und fuhren in Richtung Autobahn-Anschlussstelle Stockach-West davon. Eine Streife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später anhalten und kontrollieren.

Bei der Durchsuchung der zwei Männer und des Autos konnte Werkzeug und Diebesgut aufgefunden werden. Der jugendliche Beifahrer wurde nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Von dem nicht in Deutschland wohnhaften 45-Jährigen erhoben die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz eine Sicherheitsleistung, bevor sie ihn auf freien Fuß setzten. Die Ermittlungen dauern an.