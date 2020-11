Störfälle im Mittelspannungsnetz der Netze BW und in Folge dann in der Niederspannungsverteilung der Stadtwerke Stockach GmbH waren die Ursache für einen Stromausfall in Zizenhausen in der Nacht auf Mittwoch. Dies teilten die Stadtwerke am Mittwochmorgen mit. Der Strom sei kurz nach 3 Uhr ausgefallen und weite Teile von Zizenhausen seien betroffen gewesen.

„Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Stockach GmbH war nach kurzer Zeit mit zwei Mitarbeitern vor Ort und kümmerte sich um die Behebung der Störung und die Wiederversorgung der Kunden“, so die Mitteilung. Durch den Einbau zweier Notstromaggregate gemeinsam mit Mitarbeitern der Netze BW sei es möglich gewesen, dass die Stadtwerke Stockach die ersten Haushalte wieder gegen 6 Uhr morgens mit Strom versorgen konnten. „Gegen 7 Uhr waren alle Haushalte wieder am Netz“, schreiben die Stadtwerke.

„Die Fehlerstellen werden lokalisiert, heute durch eine Tiefbaufirma freigelegt und durch Techniker der Netze BW repariert“, so Tobias Graf, Technischer Bereichsleiter Strom. Er fügt hinzu: „Die tolle Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Netze BW hat uns schnelles Handeln ermöglicht.“