Stockach vor 4 Stunden Plötzlich kommt der Hang ins Rutschen! Starkregen hat in Stockach Folgen Bei der Höhenstraße in Stockach ist in den vergangenen Tagen an zwei Stellen ein Hang mit Wiese abgerutscht. Was dort nun passiert.

An zwei Stellen am Hang in der Nähe der Höhenstraße ist Erde abgerutscht. | Bild: Löffler, Ramona