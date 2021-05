Der Planungsausschuss des Stockacher Gemeinderats hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit mehreren Straßenbauprojekten befasst. Zwei Stockacher Firmen erhielten als preisgünstigste Anbieter den Zuschlag für drei beziehungsweise zwei der auf fünf Lose verteilten Arbeiten.

Arbeiten freihändig ausgeschrieben

Das Konzept war dem Gemeinderat bereits im Januar vorgestellt worden. Die verschiedenen Baumaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung hatten das Stadtbauamt und das Ingenieurbüro Ritzi freihändig ausgeschrieben.

Dabei enthält Los 1 die Sanierung der Schmelzestraße und des Fußwegs oberhalb des Rathauses in Zizenhausen sowie die Sanierung des Gehwegs entlang der B 313 in Hoppetenzell. Los 2 beinhaltet die Sanierung der Zufahrt zum Steighof in Mahlspüren im Tal, die Sanierung der Zufahrt zum Sportplatz und den Abgang Claffenstraße in Winterspüren sowie die Sanierung des Oswald-Blank-Wegs in der Kernstadt.

Stockach Stockach darf hoffen, dass es künftig bis 24 Uhr Züge nach Radolfzell gibt Das könnte Sie auch interessieren

Los 3 steht für die Erweiterung des Baugebiets Grabenäcker in Windegg und die Erweiterung des Fußwegs am Friedhof in Raithaslach. In Los 4 werden Straßenbauarbeiten in der Heinrich-Bettinger-Straße (Kernstadt) sowie in der Erich-Gisy-Straße/Bahnweg in Hindelwangen gebündelt. Bei Los 5 handelt es sich um Straßenbauarbeiten innerhalb der Kernstadt Stockach.

Drei Firmen gaben Angebote ab

Drei Firmen waren zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Angebotseröffnung fand Anfang März statt. Bei der sachlichen und rechnerischen Prüfung durch das Stadtbauamt und das Ingenieurbüro Ritzi konnten alle Angebote gewertet werden. Anschließend gab es Verhandlungen mit den Firmen.

Die Mitglieder des Planungsausschusses stimmten der Vergabe wie folgt zu: Die Arbeiten für die Lose 1, 2 und 4 gehen an die Firma Meier zum Angebotsendpreis von 85.950 Euro für Los 1, 128.210 Euro für Los 2 und 105.965 Euro für Los 4. Die Lose 3 und 5 übernimmt die Firma Ziegler für 76.565 Euro und 55.840 Euro. Bürgermeister Rainer Stolz freute sich, dass die Aufträge an lokale Anbieter vergeben werden: „Beide Firmen sind uns als sehr zuverlässig bekannt.“