von Cornelia Giebler

Ausverkauft: Pianistin Yulia Miloslavskaya und Violinist Andreas Janke spielten in der Reihe der Meisterkonzerte vor vollem Haus, oder besser gesagt: zwei Mal vor halbvollem. Denn um die Corona-Sicherheitsabstände einzuhalten, waren im Saal des Bürgerhauses nur halb so viel Zuhörer zugelassen wie normalerweise, und als Ausgleich dafür gab es an dem Abend gleich zwei Auftritte des Künstlerduos, wobei sie zwei verschiedene Programme spielten.

Ein schöner Einstand für Corinna Bruggaier, die neue Leiterin für Kultur und Tourismus der Stadt. Sie begrüßte die Zuhörer und dankte ihren „offenen und engagierten Teams“ im Alten Forstamt und Bürgerhaus für deren Unterstützung. Georg Mais, Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozart Gesellschaft, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Stockach seit Jahrzehnten die Meisterkonzerte organisiert, erklärte, warum es bei den beiden Konzerten des Abends zwei verschiedene Programme gab: „Man kann nicht die Kreutzer-Sonate zweimal an einem Abend spielen, ebenso wenig Brahms Sonate für Violine und Klavier.“

Ein Versprechen mit Schubert

Yulia Miloslavskaya, Klavier, und Andreas Janke, Violine, gestalteten das gesamt dreistündige Programm „Meisterwerke der Romantik“. Andreas Janke ist Konzertmeister des Tonhalle-Orchesters Zürich und Professor an der Zürcher Hochschule der Künste. An dieser Hochschule studierte auch Yulia Miloslavskaya. Sie ist neben ihren Konzerttätigkeiten Repetitorin der Violinklassen Jankes.

Mit Franz Schuberts Sonatine für Violine und Klavier Nr. 3 g-moll eröffneten die Künstler beide Konzertprogramme. Die Aufführung dieser Komposition mit ihrem ausgewogenen Verhältnis zwischen beiden Instrumenten gab ein musikalisches Versprechen für den Abend, welches vollumfänglich erfüllt wurde: dass hier zwei Musiker auf technisch oberstem Niveau als musikalisch gleichberechtigte Partner musizieren, jeder mal als Begleiter, mal als Solist, doch die Musik im gleichen Puls lebend.

Stockach Eine Welt voller Geheimnisse und finsterer Erinnerungen: Nicos Damery veröffentlicht sein zweites Buch Das könnte Sie auch interessieren

Der Klang der Violine ließ ob seiner Schönheit Gänsehaut entstehen – doch auch eine Meistergeige braucht einen Meister seines Fachs. Faszinierend Andreas Jankes Melodieführung und wie er die Töne sich entfalten lässt, das Vibrato sparsam dosierend.

Seine kongeniale Partnerin ließ den Bösendorfer-Flügel wunderbar verschieden erklingen: mal verträumt, mal verspielt oder hochdramatisch. So inspirierten sich die Künstler gegenseitig, ließen dem anderen seinen Raum zur Entfaltung, um ihr Spiel aber auch zu einem Klangbild verschmelzen zu lassen. Dieses gemeinsame Empfinden verstärkte das wunderbare Erleben dieses Konzerts.