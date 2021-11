Laut einer Mitteilung des RP erhalten Mitarbeiter von Intensivstationen, die aktuell und in den nächsten Wochen zur Bekämpfung der vierten Corona-Welle im Einsatz sind, vom Land Baden-Württemberg eine einmalige Sonderzahlung von jeweils bis zu 1500 Euro.

„Diese Corona-Prämie ist ein Zeichen der Wertschätzung und des Dankes für alle, die sich schon seit mehr als einem Jahr tagtäglich und oft bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit auf Intensivstationen um Corona-Patienten kümmern“, so Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Angesichts der hohen Anzahl von Ungeimpften auf den Intensivstationen appellierte die Regierungspräsidentin an alle, die bestehenden Impfangebote zu nutzen und damit zu einer Entlastung der Krankenhäuser beizutragen.

Wie das RP mitteilt, erfolgt die Vergabe der Prämie auf Grundlage eines Kabinettsbeschlusses der Landesregierung. Auf die Krankenhäuser im Regierungsbezirk entfallen dabei insgesamt 2,646 Millionen Euro. Die Förderhöhe ergibt sich aus der Anzahl an Betten, die die Krankenhäuser dem DIVI-Intensivregister des Bundes gemeldet haben. Die Sonderleistung soll von den Krankenhäusern im Einvernehmen mit der Arbeitnehmervertretung an Mitarbeitende auf den Intensivstationen ausbezahlt werden.