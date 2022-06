von Doris Eichkorn

Zwei Tage lang feierten Liebhaber von Blasmusik und auch die junge Generation gemeinsam mit DJs und lautem Bass neben dem Mahlspürer Dorfgemeinschaftshaus. Bereits einige Tage zuvor hatten die Mitglieder des Musikvereins das Zelt für das erste große Zeltfest im Dorf seit Beginn der Corona-Pandemie aufgebaut.

In vielen Arbeitsstunden fügten sich dann auch die Küche mit dem nebenliegenden Spülmobil an. In Mahlspüren arbeiten alle zusammen, auch über Vereinsgrenzen hinweg. Selbst Helfer, die nicht dem Verein angehören, packen beim Zeltbau oder Schichten mit an.

Start am Freitag mit Blasmusik

Am Freitagabend ging es bereits um 19.30 Uhr mit einer gelungenen Mischung aus Blasmusik und vielen bekannten Erfolgstiteln großer Kapellen los, die der Musikverein Zoznegg spielte. Auch solistische Einlagen wie das von Tobias Auer dargebotene Alphorn-Solo erfreuten die Besucher im Zelt. Die Zoznegger stimmten das Publikum gut ein und so hatte die nachfolgende Kapelle aus Otterswang leichtes Spiel, die bei Grillhaxen und Hähnchen munter an den Tischen feiernden Besucher zu unterhalten.

Die Laizer Musikanten unterhielten die Besucher am Sonntag zur Mittagszeit, nicht nur mit Musik. Auch mancher Witz wurde erzählt. | Bild: Doris Eichkorn

Gewitter konnte Laune nicht schmälern

Am Pfingstsonntag ging das Musikfest in die zweite Etappe. Zum Mittagstisch hatte man die Laizer Musikanten engagiert, welche die Besucher nicht nur musikalisch, sondern auch mit manch Witz bestens unterhielten. Das Zelt war zur Mittagszeit brechend voll. Selbst ein kurzes, am Rande vorbeiziehendes Gewitter, das viel Regen in kurzer Zeit mit sich brachte, konnte den Besuchern die Laune und die Freude am Zeltfest nicht schmälern.

Publikum wusste Ehrungen nicht zu würdigen

Unter den Gästen war auch der Verbandspräsident des Blasmusikverbands Hegau Bodensee, Johannes Steppacher. Er war gekommen, um viele verdiente aktive Mitglieder des Musikvereins von Mahlspüren im Hegau zu ehren. Es gab sehr hohe Ehrungen, die widerspiegelten, dass in Mahlspüren im Hegau die Mitglieder in der Musikkapelle eine gute Gemeinschaft haben. Johannes Steppacher lobte den Einsatz und die Treue der Musikanten und zeigte sich im Nachgang enttäuscht vom Publikum im Zelt, das sich munter und lautstark weiter unterhielt. Die Geehrten zumindest trugen es mit Fassung.

Dass man nicht zwingend mit dem Auto, per Fahrrad oder zu Fuß auf ein Fest kann, dies bewiesen von links, Katharina Fuchs mit Pferd Cash, sowie Chester, der von Mia Halder ausgiebig gestreichelt wurde und mit welchem Sina Werner aus Guggenhausen zum Fest nach Mahlspüren gekommen war. | Bild: Doris Eichkorn

Einen Konzertabend, an dem man diese Ehrungen verleihen hätte können, habe man nicht geplant, und so sei man nun wieder auf dem Laufenden, was die Ehrungen des Verbandes angehe, lautete das Fazit von Geehrten im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Die Stimmung im Zelt war auch Pfingstsonntagnacht gut. Eine gekonnte Mischung der Musiksparten und eine tolle Lichtshow bot das DJ-Team K-Wies. | Bild: Doris Eichkorn

Mallorca-Disco mit Lichtershow am Sonntag

Am Sonntagabend wechselte dann das Publikum noch einmal. Die Freunde lauter Disco-Beats, Mallorca-Schlager und der Lichtshow zogen in das Zelt beim Dorfgemeinschaftshaus ein. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Zelteingang überwachten die Einhaltung der Jugendschutzkontrolle und sorgten auch innen immer wieder mit kurzen Rundgängen für diese.