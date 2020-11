von SK

33 Jahre lang war Laura Felgenhauer Mesnerin in der Pfarrgemeinde Herz-Jesu Zizenhausen. Nun geht sie in den Ruhestand. Die Kirchengemeinde bereitete ihr in einem Gottesdienst eine Verabschiedung, die zeigte, wie dankbar sie für die engagierte Arbeit Felgenhauers ist.

Sie sei „eine Freundin Gottes“, wie Pfarrer Michael Lienhard sagte. Laura Felgenhauer war ebenfalls viele Jahre in der Rosenkranz-Gruppe und beim Besuchsdienst an Geburtstagen tätig. Auch überbrachte sie die Krankenkommunion, welche Trost für erkrankte Menschen ist.

Eine sozial engagierte Frau

Viel Vorbereitung ist bei allen Gottesdiensten und besonderen Festen nötig, welche Laura Felgenhauer gerne durchführte. Auch für den Blumenschmuck in der Kirche war sie zuständig.

Mathias Stocker sang bei der Verabschiedung ihr Lieblingslied „Wie groß bist Du“, an der Orgel begleitet von Wolfgang Stump. Laura Felgenhauer diente bei mehreren Pfarrern, welche die gute Zusammenarbeit immer schätzten.

Lienhard und Anneliese Sernatinger für die Kirchengemeinde dankten ihr mit einem Blumenstrauß, guten Wünschen und Dankesworten.