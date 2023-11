Bei der Wahlwieser Stierzunft drehte sich während er Hauptversammlung das Personalkarussell. Nach der Begrüßung durch den Stierzunft-Präsidenten Martin Trinkner mit einem dreifach kräftigen „Narro Muh“ ging es nach einem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr schon direkt in die Neuwahlen. Trinkner berichtete, man habe für alle Positionen Kandidaten gefunden. Zunächst wurde er selbst für drei Jahre im Amt bestätigt. Hier bleibt die Stierzunft beim Bewährten. Er nehme die Wahl sehr gerne an, denn die Aufgabe mache ihm immer noch große Freude, so der Zunftpräsident. Pritschenmeister Bernd Schatz wurde ebenfalls wiedergewählt.

Doch dann drehte sich das Personalkarussell: Für den ausscheidenden Vize Andreas Mauch wurde Frank Klaiber gewählt. Neu im Zunftrat sind Max Geißmann, Katharina Mauch, Michael Mauch und Maximilian Renner. Zum Oberstier wurde Hannes Sauter vereidigt. Die Stierzunft kann also gut aufgestellt in die Fasnacht starten. Dass Andreas Mauch als Vize aufhören würde, war schon seit zwei Jahren bekannt. Nach 22 Jahren wolle er den Platz freimachen und die Verantwortung nach und nach an seinen Nachfolger abgeben. Als Zunftrat wolle er weiter mithelfen, so Mauch. Der Narrenpräsident richtete herzliche Worte an ihn. Andreas Mauch habe Geschichte geschrieben und den Verein geprägt wie kaum ein anderer. „Du hast die Geschicke des Vereins mit Weitsicht, Tatkraft und gutem Durchsetzungsvermögen gelenkt und stets ein Höchstmaß an Verantwortung für den Verein übernommen.“ An Auszeichnungen habe Mauch dem Alter nach alles, was er kriegen könne, fügte Trinkner hinzu.

Der scheidende Vize dankte allen für die schöne Zeit. „Ich habe es für euch alle gemacht, um den Verein immer wieder ein Stück nach vorne zu bringen. Ich wünsche meinem Nachfolger, dass ihm das auch gelingt. Wir haben ja bald ein Jubiläum, auf das wir zuschaffen“, so Mauch. Der neue Vize Frank Klaiber ist bereits seit 1989 in der Zunft. Erst war er Stier, wurde nach vier Jahren Oberstier – auch damals als Nachfolger von Andreas Mauch, war von 1998 bis 2005 Zunftrat, dann Hansele bis 2018. Anschließend wurde er wieder Zunftrat. „Es sind große Fußstapfen, aber wir wollen die Aufgaben künftig breiter aufteilen“, sagte er.

Dabei sollen die neuen Mitglieder im Zunftrat eine wichtige Rolle spielen: Max Geißmann, der 1993 als Jungstier kam und seit 2004 Stier ist, kümmerte sich bisher schon um die Elektrik. Er verstärkt den Zunftrat ebenso wie Katharina Mauch, die 2012 zu den Wiesenblumen kam und sich viel für die Jungnarren einsetzt. Auch Michael Mauch, erst Jungstier, dann ab 2012 Stier, 2013 stellvertretender Oberstier und seit 2016 Oberstier, ist schon lange aktiv im Verein. „Er war ja bisher schon im erweiterten Zunftrat dabei und ich bin froh, dass wir ihn nicht verschreckt haben“, so Trinkner. In Abwesenheit wurde außerdem Maximilian Renner, ebenfalls seit vielen Jahren bei den Stieren und im Verein sehr engagiert, wie die anderen für drei Jahre gewählt.

Vor der Vereidigung zum Oberstier las Archivarin Maritta Bühler Hannes Sauter seine vielen Pflichten und wenigen Rechte vor. Stellvertretende Oberstiere sind nun Felix Munding und Luis Wochner. Bei der Bauerngruppe wurde Annalena Schatz zur stellvertretenden Oberbäuerin. Traditionell wird am 11. November das Motto der kommenden Fasnacht verkündet. Diesmal kam es von der Ritterburg-Garde und lautete „Welcome to the Jungle“. Von exotischen Tieren bis zum Superstar biete diese Vorgabe viel Spielraum für die Narren, erklärten die jungen Frauen. Während verschiedene Teams im Hintergrund am Narrenblatt, dem Programm für den Bunten Abend, an dem der Musikverein Wahlwies spielen wird, und den Kinderball arbeiten, freuen sich alle bereits auf den 13. Januar. Dann findet die erste öffentliche Sitzung der Stierzunft im Festsaal des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfes statt.