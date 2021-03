von Ramona Löffler und Kurt Elsner

Das Storchenpaar auf dem stillgelegten, zugedeckten Schornstein der Alu Stockach schafft eifrig Nistmaterial heran und hat die beste Aussicht auf die Fabrik. Einer der Störche wurde 2016 in Orsingen beringt.

Die Vögel wohnen und wachen über den Gebäuden. „Der Fabriklärm und die nächtliche Beleuchtung scheinen die Störche nicht zu stören“, schreibt SÜDKURIER-Leser Kurt Elsner, der auch erzählt, dass das Nest bereits im vergangenen Jahr entstanden sei. Nun sind die Störche fleißig dabei, das noch flache Nest auszubauen.

Einer der beiden Störche hat einen Ring, den die Redaktion mithilfe eines Teleobjektivs ablesen konnte: AZ 294. Eine Nachfrage bei der Vogelwarte in Möggingen ergab, dass dieser Storch im Jahr 2016 in einem Nest bei der Orsinger Mühle geschlüpft und beringt worden ist. Es gab jeweils im Oktober 2017 und 2018 eine Sichtung und Meldung in Madrid (Spanien) sowie im September 2019 in Vaud (Schweiz).

Das Nest ist auf dem mittleren Kamin

