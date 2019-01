Stockach vor 3 Stunden

<p>Brandstiftung mit Feuerwerkskörper: 20 000 Euro Schaden an Supermarkt-Einkaufswagenunterstand </p>

Unbekannte haben in der Neujahrsnacht gegen 3.40 Uhr mutwillig einen Mülleimer vor einem Supermarkt im Gewann Stegwiesen in Stockach in Brand gesetzt, der sich ausgeweitet und hohen Sachschaden verursacht hat.