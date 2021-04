von SK

In der Kirche St. Oswald findet am Sonntag, 11. April, 18 Uhr, die zweite musikalische Orgelandacht innerhalb der zehnten Stockacher Internationalen Orgelkonzertreihe statt. An der Orgel sitzt dabei laut der Seelsorgeeinheit Stockach Friedhelm Flamme aus Detmold.

Das Programm besteht aus Werken des deutschen Barocks und der Romantik. Den geistlichen Teil übernimmt Gemeindereferentin Barbara Götz-Oelke aus Singen. Anmeldung unter (0 77 71) 914 99 71 bis Freitag, 9. April, 11 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.