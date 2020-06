Wie Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erklärte, werde Carsten Tilsner die Leitung des Ordnungsamtes übernehmen. Tilsner wird seine neue Stelle laut Stolz im kommenden Jahr, am 1. Januar 2021, antreten. Dann verabschiedet sich Peter Fritschi in seinen Ruhestand.

Peter Fritschi, der bisherige Leiter des Ordnungsamtes, geht in den Ruhestand. | Bild: Löffler, Ramona

Tilsner war bisher als Stellvertreter Fritschis im Ordnungsamt tätig. „Carsten Tilsner hat diese Arbeit sehr gut gemacht, weshalb wir uns für ihn als Nachfolger ausgesprochen haben“, betonte Bürgermeister Stolz in der Gemeinderatssitzung.