Ostern ganz ohne Kulturveranstaltungen? Nein, das Internet macht es möglich, dass es trotz Corona-Verordnung doch etwas gibt. So hat sich Marcos Padotzke, der in Stockach aufgewachsen ist und nun in Heidelberg wohnt, mit seinen Kollegen von der Tournee-Oper Mannheim etwas ausgedacht. Sie spielen ein Konzert mit Live-Übertragung.

Auf diese Art kommt die alte Heimat des Pianisten, Dirigenten, Sängers und Konferenzdolmetschers in den Genuss der Tournee-Oper. Bei dieser ist Padotzke seit anderthalb Jahren als Sänger dabei. „Das macht großen Spaß, denn so können wir Kinder für klassische Musik begeistern“, sagt er.

Konzert im Livestream

Von der Corona-Krise wollen sich die Künstler, die in Schulen auftreten, nicht unterkriegen lassen. Deshalb geben sie ein klassisches Konzert am Ostermontag um 14 Uhr im Livestream. Padotzke und seine Kollegen spielen zusammen in einem großen Veranstaltungsraum im Betriebswerk Heidelberg unter coronaschutz-konformen Abständen – die Zuschauer sitzen gemütlich zuhause vor Smartphones, Tablets und Computern.

Marcos Padotzke, Sänger in der Tourneeoper Mannheim, ist in Stockach aufgewachsen. | Bild: privat

Das Motto des Konzerts lautet „Die linden Lüfte sind erwacht – Nun muss sich alles wenden“. Das spiele auf ein Frühlings-Gedicht von Ludwig Uhland an, erklärt Marcos Padotzke.

Motto Hoffnung und Neubeginn

Die aktuelle Situation stelle das Ensemble, so wie viele andere Künstler und Kulturbetriebe vor große Herausforderungen, heißt es in der Ankündigung: „Aber sie möchten nicht aufgeben, sie möchten voller Hoffnung einem Neubeginn entgegensehen, so wie es das Osterfest uns zeigt. Auferstehung Jesu Christi, Neubeginn, Hoffnung, dass alles gut wird.“

In diesem Sinne lädt die Tournee-Oper ein, „ein spontan zusammengewürfeltes, hoffnungsvolles und herzöffnendes Konzert mitzuerleben“. Der Livestream ist kostenlos, Spenden sind willkommen.

Das Konzert beginnt am Ostermontag, 14 Uhr: http://www.youtube.com/TourneeOper