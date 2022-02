Da viel Personal auf der Seehäsle-Strecke Radolfzell/Stockach krank ist, gilt der Notfahrplan in Form eines Stundentaktes über den 18. Februar hinaus nun bis einschließlich Montag, 28. Februar. Dies teilte das Landratsamt Konstanz mit. Der Schienenersatzverkehr für die Schülerbeförderung werde bis einschließlich Donnerstag, 24. Februar, verlängert, heißt es weiter. Die Abfahrtszeiten des Schienenersatzverkehrs ändern sich durch die Verlängerung nicht.

Ein Bus startet um 7.07 Uhr am Busbahnhof Radolfzell und bedient um 7.11 Uhr die Haltestelle Waldhaus als Ersatz für den Bahnhalt Haselbrunn. Im Anschluss fährt dieser Bus direkt zum Busbahnhof nach Stockach.

Ein zweiter Bus startet um 7.10 Uhr am Bahnhof in Stahringen, Haltestelle Hauptstraße. Er bedient in Wahlwies um 7.16 Uhr in die Haltestelle Bahnhof/Orsinger Straße und in Nenzingen um 7.25 Uhr die Haltestelle Bahnhof. Auch dieser Bus endet am Busbahnhof in Stockach.