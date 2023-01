von Reinhold Buhl

Der Stockacher Verein „Helfen – was sonst“ engagiert sich mittlerweile seit 2006 für Bedürftige. In seiner Hauptversammlung präsentierte er jetzt, was die Mitglieder schon alles erreicht haben. Zudem standen Neuwahlen an.

Der Verein wurde gegründet, um humanitäre Projekte für besonders Hilfsbedürftige im Bereich Bildung, Erziehung, Entwicklungshilfe und Gesundheitswesen im zentralafrikanischen Staat Burkina Faso zu fördern.

Das wurde bereits umgesetzt

Während in den ersten Jahren des Vereinsbestehens ein Schulhausbau in der Hauptstadt Ouagadougou gefördert wurde, steht aktuell der Bau einer Krankenstation auf dem Förderprogramm des Vereins. „Das erste Gebäude ist schon fertiggestellt und wurde im Februar 2020 eingeweiht“, berichtet Jürgen Brecht, der seit Gründung des Vereins erster Vorsitzender ist.

Seitdem könnten dort Patienten behandelt werden – es gibt Impfungen, Entbindungen, Blutdruckmessung und die Möglichkeit zur Behandlung von Diabetikern. Vor Ort kümmern sich zwei Gesundheitspfleger aus der dortigen Kirchengemeinde um die Patienten.

Es fehlen eine Entbindungsstation und Strom

„Unser nächstes Ziel wäre die Errichtung eines Gebäudes für eine separate Entbindungsstation mit 20 Betten für schwangere Frauen und 20 Baby-Betten, um die Geburtshilfe getrennt von der übrigen Krankenstation zu betreiben“, erläutert Brecht.

Auch ein Anschluss an die Stromversorgung wäre laut Brecht wichtig. Diese kostet circa 20.000 Euro. Ebenso hält er ein eigenes Labor für Blutuntersuchungen und Ultraschalluntersuchungen für wichtig.

Wie viel Geld der Verein bereits gespendet hat

Kassenwartin Marianne Bambusch präsentierte die Zahlen zu den vergangenen drei Vereinsjahren, in denen rund 37.000 Euro für das Krankenstationsprojekt nach Afrika überwiesen werden konnten. Natürlich sei diese Summe nur möglich gewesen, weil auch während der Pandemie die Mitgliedsbeiträge und besonders die Spenden weiter eingegangen seien.

Wer überwacht die Mittelverwendung in Afrika? Vorsitzender Jürgen Brecht erklärte, dass der Verein seit Jahren in Frederic Zongo einen zuverlässigen Manager vor Ort habe. Zongo, Lehrer und Pastor der lokalen Gemeinde, überwache die Verwendung der Zahlungseingänge des Stockacher Vereins.

Die Neuwahlen

Bei den anstehenden Neuwahlen gab es in der Vorstandsriege zwei Veränderungen: Armin Zumkeller, Gründungsmitglied und stellvertretender Vorsitzender, stellte sein Amt zur Verfügung und übergab es an die neugewählte Gabriele Haibt-Lüttke. Olaf Graf-Stanulla tritt für Hans-Dieter Beutner in den Vorstand ein.