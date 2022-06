In der ersten Mitgliederversammlung nach Öffnung der Corona-Beschränkungen haben die Bündnis-Grünen aus dem Raum Stockach einen neuen Vorstand gewählt. Udo Engelhardt, der 18 Jahre als Sprecher des Ortsverbands fungiert hat, konnte den Stab laut einer Pressemitteilung an eine neue Generation übergeben.

In den zurückliegenden 18 Jahren haben die Grünen in Stockach und den umliegenden Gemeinden mehr und mehr Einfluss auf die Kommunalpolitik nehmen können, so Engelhardt bei seinem Abschied. Dies bestätigte Vorstandsmitglied Peter Alexander. „Wir wollen auch grüne Sympathisanten aus den Gemeinden, in denen es noch keine grünen Gemeinderäte gibt, dazu ermutigen, eigene Grüne-Ortsgruppen zur Beteiligung in ihren Gemeinden und an den Kommunalwahlen aufzubauen“, sagte er.

Aktivitäten und Unterstützung bei Wahlen

Bei der Vorstellung der Jahresberichte für die Jahre 2020 und 2021 konnte der Vorstand vor allem über die Aktivitäten zur Mobilitätswende berichten. Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich war der Aufbau des Ortsverbands mit der Ausweitung auf die Raumschaft und die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband und den anderen Grünen-Ortsverbänden im Landkreis Konstanz.

Stockach 30 Jahre für Natur und Umwelt: Umweltzentrum Stockach feiert Geburtstag Das könnte Sie auch interessieren

Weiterhin konnte über die Unterstützung der Kandidaten bei den Landtagswahlen und der Bundestagswahl 2021 berichtet werden und über die Unterstützung von Sabine Hins, die als erste Grüne bei einer Bürgermeisterwahl in der Raumschaft angetreten ist.

Sechs Kandidaten für vier Vorstandsposten

Bei der Vorstandswahl gab es positive Überraschungen: Mit vier neuen Kandidaten und den beiden bisherigen Vorstandsmitgliedern Henrike Bischoff und Peter Alexander haben sich sechs grüne Mitglieder um die vier Vorstandsposten beworben. Gewählt wurden dann im ersten Frauen-Wahlgang Henrike Bischoff und Silke Sachs. Bei den anschließenden Wahlgängen bekamen Peter Alexander und Tobias Feindler die meisten Stimmen. Die Versammlung wählte Doris Rath und Regine Brunner als Beisitzer.

Mit der Neuwahl des Vorstands konnte der grüne Ortsverband auch die Schnittstelle zum Stockacher Gemeinderat schließen. Mit Tobias Feindler und Doris Rath sind jetzt auch zwei amtierende Gemeinderatsmitglieder im Vorstand vertreten. Dank ging an Ute Jansen und Udo Engelhardt, die sich beide aus persönlichen Gründen nicht bei der Neuwahl beworben hatten.

Stockach-Wahlwies Wo Naturschutz bereits gut gelingt – Landespolitiker besuchen Biotopverbund in Wahlwies Das könnte Sie auch interessieren

Ein Weg zur Bürgerbeteiligung werden die politischen Gartengespräche sein, zu denen auch in Kürze nach Orsingen-Nenzingen und Bodman-Ludwigshafen eingeladen werden soll.