Evelyn Grundmann unterstützt laut einer Presseinformation der Einrichtung die beiden Pflegedienstleiterinnen Elke Watzke und Jelena Human und schließt damit die Lücke, die durch das gesundheitsbedingte Ausscheiden ihrer Vorgängerin entstanden war. „Wir freuen uns, mit Evenlyn Grundmann eine erfahrene und kompetente Mitarbeiterin gefunden zu haben“, sagt Vorstandsvorsitzender Wolfgang Jauch.

Bevor Evelyn Grundmann zur Sozialstation kam, leitete sie einen privaten Pflegedienst. „Ich sehe mich als Unterstützung der Pflegedienstleitungen und möchte, dass die Mitarbeiter und Patienten zufrieden sind“, beschreibt Grundmann ihre Rolle.

Bindeglied zwischen der Station und der Zentrale

Internes Controlling des Standortes sowie eine weitere Harmonisierung mit den Sozialstationen in Überlingen, Salem und Markdorf in puncto Pflegedokumentation und Qualitätsmanagement gehören zu ihren Aufgaben. Außerdem sei Evelyn Grundmann Bindeglied zwischen der Sozialstation Stockach mit ihren 86 Mitarbeitern und der Zentrale in Überlingen, heiß es in der Mitteilung weiter.

Pflege läuft trotz Corona weiter

Die Pflegedienstleiterinnen kümmern sich schwerpunktmäßig um die Aufnahmegespräche neuer Patienten, Schulungen von Angehörigen, Tourenplanung und Dienstpläne. Während die ambulante Pflege auch in Corona-Zeiten unter verstärkten Sicherheitsbedingungen weiterläuft, sind die sogenannten Qualitätsberatungsbesuche vorerst ausgesetzt worden, um die Infektionsgefahr zu minimieren.

Auch die Tagesbetreuung in Stockach-Hindelwangen ist bis auf Weiteres geschlossen. Stattdessen bietet die Sozialstation für ihre Tagesbetreuungsgäste eine Betreuung daheim an. Diese Möglichkeit wird zur Entlastung von Angehörigen angenommen. Für Fragen rund ums Thema ambulante Pflege stehen die Mitarbeiterinnen der Sozialstation telefonisch unter (07771) 9362-0 oder per E-Mail unter info@sozialstation-stockach.de, zur Verfügung.

Informationen im Internet unter

http://www.sozialstation-bodensee.de