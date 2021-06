Dieses war zuvor noch in der Abteilung Kernstadt stationiert. Da diese jedoch ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20 bekommen hatte, konnte das LF weitergegeben werden. Das Löschgruppenfahrzeug ersetzt in Winterspüren ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/25 mit dem Baujahr 1987, das seit 2008 in der Abteilung eingesetzt wurde und davor ebenfalls zur Abteilung Kernstadt gehört hatte.

Das neue Fahrzeug ist laut der Feuerwehr für neun Einsatzkräfte ausgelegt und kann 800 Liter Löschwasser transportieren. Es sei vor der Übergabe vom hauptamtlichen Gerätewart überarbeitet und an die Belange der Abteilung Winterspüren angepasst worden.