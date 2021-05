Ab Juni 2021 findet laut einer Pressemitteilung ein kostenfreier Online-Qualifizierungskurs statt, um Menschen, die Freude am sozialen Engagement haben, für die Übernahme einer ehrenamtlichen gesetzlichen Betreuung zu schulen. Das gelte auch für alle, die eine solche Aufgabe innerhalb der eigenen Familie übernehmen oder schon übernommen haben.

Kurs dauert vier Abende

Die Teilnehmer erfahren an vier Abenden Grundlegendes über das Betreuungsrecht, die rechtlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung.

Sie erfahren viel über das Führen einer persönlichen Betreuung, welche Aufgaben und Pflichten ein Betreuer hat und welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. An den Abenden geht es auch um Haftungsfragen, wie Betreuungsführung praktisch aussieht oder wie beispielsweise eine Rechnungslegung erstellt werden kann.

Anmeldeschluss am 10. Juni

Der Kurs startet am Montag, 14. Juni, und findet bis zum 5. Juli jeweils montags in der Zeit von 18 bis circa 19.30 Uhr per Videokonferenz statt. Der Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 10. Juni. Infos und Anmeldung bei Gabriele Starz per E-Mail an starz@caritas-singen-hegau.de oder (0 77 31) 9 69 70-251