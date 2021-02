Wegen der Corona-Pandemie konnten die Stockacher Meisterkonzerte im vergangenen Jahr nicht stattfinden, nun sollen sie aber in den kommenden Monaten stattfinden. Das Programm wurde bis zur ersten Jahreshälfte 2021 neu geplant.

Wie das Kulturamt der Stadt Stockach mitteilt, haben Georg Mais von der Mozartgesellschaft und Kulturamtsleiter Stefan Keil sich für alle geplanten Konzerte bis zu den Sommerferien auf zwei Spielzeiten pro Konzerttermin verständigt. So war es auch bei den Konzerten, die 2020 umgeplant werden mussten.

Hygiene, Abstand und zwei Spielzeiten pro Termin

Mais und Keil hätten sich dabei an den Pandemie-Vorgaben im vergangenen Jahr orientiert. Sie hoffen, dass sie damit den dann geltenden Anforderungen der Corona-Verordnung gerecht zu werden. Unter anderem solle es feste Sitzplätze geben und es werde auf die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsvorgaben geachtet. Zudem werde ohne Pause gespielt. Pro Spielzeit stehen im Bürgerhaus Adler Post, wo ein Großteil der in der ersten Jahreshälfte geplanten Konzerte stattfinden soll, maximal 90 Plätze zur Verfügung.

In Stein gemeißelt sind die Planungen dennoch noch nicht: „Das komplette Kulturprogramm in Stockach ist schon seit langem fixiert und geplant“, teilt Kulturamtsleiter Stefan Keil mit. Derzeit wisse man aber noch nicht, was davon alles wirklich stattfinden könne. Die kurzen Vorlaufzeiten erschweren den Kartenverkauf. Dennoch bleibt Keil zuversichtlich.

Erstes Konzert soll am 26. März sein

Als erstes ist am Freitag, 26. März, ein Klavierkonzert von Hikaru Kanki im Bürgerhaus Adler Post geplant. Sollte die Corona-Situation die Veranstaltung bis dahin nicht zulassen, sei als Ersatztermin der 16. Juli angesetzt. Unter dem Motto „Vom Barock zur Mozart-Zeit“ sollen am Freitag, 16. April, Maximilian Randlinger an der Flöte und Pedro Rogerio Aguiar Silva an der Gitarre im Festsaal des Pestalozzi Kinderdorfs in Wahlwies auftreten. Ursprünglich habe das Konzert bereits am 13. November des vergangenen Jahres stattfinden sollen, musste jedoch verschoben werden.

Im Rahmen des Konzerts „Frühling in Wien„ soll am Donnerstag, 13. Mai, die Mezzosopranistin Julia Helena Bernhart, Mezzosopran mit der Internationalen Kammermusikvereinigung in das Bürgerhaus Adler Post kommen.

Ein Konzert für Kinder und Familien von Pianist Aaron Löchle ist am Sonntag, 16. Mai, im Bürgerhaus Adler Post geplant. An gleicher Stelle gibt es am Freitag, 11. Juni, ein Konzert unter dem Motto „Meisterwerke für Violine Solo“ von Johanna Pichlmair, das ursprünglich im Februar hätte stattfinden sollen. Die Spielzeiten sind bei fast allen Konzerten um 18.30 und um 20.30 Uhr, nur das Sonntagskonzert von Aaron Löchle hat die Zeiten 15 und 17 Uhr.

Karten können im Kulturzentrum „Altes Forstamt“ sowie online unter www.stockach.de erworben werden