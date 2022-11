Vieles wird derzeit teurer. Das gilt zumindest in Teilen auch für die Nutzung des Stockacher Bürgerhauses Adler Post. In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Hauptausschuss des Gemeinderats über eine Anpassung der Nutzungsentgelte zum 1. Januar 2023. Die endgültige Entscheidung wird aber erst in der kommenden Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 23. November gefällt.

Eigentlich hätte die Anpassung der Preise bereits für das Jahr 2021 erfolgen sollen. Damals hatte man sich allerdings wegen der Corona-Pandemie dagegen entschieden, wie aus den Sitzungsunterlagen des Ausschusses hervorgeht. Die aktuell gültige Gebührenordnung stammt immerhin noch aus dem Jahr 2004.

Neue Angebote geschaffen

„Ziel war es, die Struktur der Nutzungsentgelte insgesamt zu vereinfachen und übersichtlicher zu machen. Viele Aspekte in der alten Preisgestaltung waren auch einfach nicht stimmig“, sagt Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier im Gespräch mit dem SÜDKURIER. So seien beispielsweise für den Konferenzraum und den Weinkeller Angebote für eine halbtägige Nutzung hinzugekommen, die es früher nicht gegeben habe.

Das Bürgerhaus Die Adler Post war ein Gasthof aus dem Jahr 1618, welcher gegenüber einer der ältesten Poststationen aus dem Jahr 1505 lag, geht aus einer Beschreibung auf dem Onlineportal des Tourismusvereins Regio Konstanz Bodensee Hegau hervor. Im Jahr 1904 nach einem Brand des alten Gebäudes an dieser Stelle in der Stockacher Oberstadt, wurde das heutige Bürgerhaus als Hotel errichtet. Der Name Adler Post entstand demnach aus der Tatsache, dass der Wirt des Gasthof Adler gleichzeitig als Postmeister amtierte. In den 80er Jahren wurde das Haus zum heutigen Bürgerhaus umgebaut. Neben dem großen Saal mit Empore, der rund 300 Plätze bietet können dort ein Konferenzraum und der Weinkeller angemietet werden.

Die größten Änderungen bei der Preisgestaltung soll es für eine gewerbliche Nutzung der Räumlichkeiten geben. Kostete die Nutzung des Saals für gewerbliche Zwecke bislang etwa 300 Euro pro Tag, sollen diese Kosten zukünftig auf 450 Euro steigen.

Stockacher Vereine sollen entsprechend der neuen Preistabelle inklusive Rabatt in Zukunft 160 statt 112 Euro pro Tag für die Nutzung des großen Saals bezahlen. Bei der Nutzung des Saals für private Zwecke fallen unverändert 600 Euro an. Für mehrtägige Nutzung gibt es in allen Preiskategorien einen Rabatt von 25 Prozent.

Grundsätzliche Zustimmung im Ausschuss

„Wir sind bei der Erhöhung sozial unterwegs und bieten noch immer günstige Pakete an“, so Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung. Insbesondere würde die Verdoppelung bei den Energiepreisen in der neuen Gebührenordnung nicht in diesem Maße an die Nutzer weitergegeben.

„Wenn wir den Saal für Vereinsinterne Veranstaltungen brauchen, bei denen wir keine Einnahmen haben, dann macht das bei vier Sitzungen im Jahr viel Geld aus“ – Petra Meier-Hänert, Stadträtin | Bild: Lukas Maier

Für den Rathauschef ist dies eine „bewusste Vereinsförderung zur Unterstützung des öffentlichen und bürgerschaftlichen Lebens in Stockach“, wie er betont. Dazu gab es zunächst breite Zustimmung im Ausschuss, doch einige Vereinsvertreter äußerten auch noch Kritikpunkte.

Weitere Preisdifferenzierung für Vereine gefordert

So merkte Stadträtin Petra Meier-Hänert (CDU), die zugleich Chefin der Marketenderinnen ist, an, dass die Preiserhöhung durchaus akzeptabel sei für Vereinsveranstaltungen, die mit Publikum und Gewinnerzielungsabsicht durchgeführt werden. „Aber wenn wir den Saal für vereinsinterne Veranstaltungen brauchen, bei denen wir keine Einnahmen haben, dann macht das bei vier Sitzungen im Jahr viel Geld aus“, macht sie deutlich.

Auch Stadtrat Wolfgang Reuther (CDU), zugleich Kläger beim Narrengericht, hielt diesen Einwand für wichtig. „Uns fallen immer mehr Wirtshäuser für solche Zwecke weg“, so Reuther mit Blick etwa auf den Badischen Hof. Zudem müsse man bedenken, dass auch die Einnahmen der Vereine in der Coronazeit zurückgegangen seien.

Stadtrat Jürgen Kragler (CDU) schlug vor diesem Hintergrund vor die Preisgestaltung für Vereine weiter zu differenzieren, dahingehend ob es sich um eine Veranstaltung mit Außenwirkung handelt, bei der Einnahmen erzielt werden, oder ob es eine interne Veranstaltung ist, wie beispielsweise eine Hauptversammlung, die es braucht um das Vereinsleben am Laufen zu halten.

Bürgermeister will nachschärfen

Bürgermeister Stolz betonte er habe bereits eine Idee, wie man mit diesem Sachverhalt umgehen könne, und versprach, in diesem Punkt nochmals nachzusteuern. Was genau hier angedacht sein könnte, wird voraussichtlich in der nächsten Gemeinderatssitzung zu erfahren sein, wenn die Preisgestaltung abschließend beraten und beschlossen werden soll.