Sie sehen furchterregend aus und ihr Name wirkt eher angsteinflößend als vertrauenserweckend. Dabei sind die Mitglieder der „Heidähöhlä Teufelsbrut“ alles andere als gefährlich: In den Häsern stecken zehn Erwachsene und acht Kinder befreundeter Familien. Sie kommen aus Zizenhausen, Wahlwies, Winterspüren, Bodman und Stockach.

Mischung aus Teufel und Hexe

Sonja und Alexandra Heinzmann sind Teil der Gruppe. In der Corona-Zeit haben sie überlegt, was Fasnacht für sie bedeutet. „Uns wurde klar, dass wir eine familienfreundliche Gruppe mit Spaß an der Fasnacht ohne große Verpflichtungen haben wollen“, sagt Alexandra Heinzmann. Die Idee wurde zügig umgesetzt. Gemeinsam mit anderen Familien überlegten sie, welche Art von Häs sie gestalten könnten. „Es musste etwas sein, das es nicht schon in der Nähe gibt, es sollte ein einfaches Häs sein, das nicht so teuer ist und weil die Gruppe für Familien gedacht ist, brauchten wir auch Häser für die Kinder.“ Das Ergebnis war ein Hexenkostüm. Sonja Heinzmann betont jedoch, sie hätten den den Nellenburger Waldhexen nicht in Quere kommen wollen und deshalb eine Mischung aus Teufel und Hexe entwickelt. Ihr Name lehnt sich an die Heidenhöhlen an, die noch bei keiner Gruppierung vorkommen.

Stockach Die Fasnacht ist wieder in Stockach eingekehrt – Ausstellung im Stadtmuseum wurde eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Im Häs werden kräftige und dunkle Farben kombiniert: Die Füße mit schwarz-roten Socken stecken in Hexenschuhen. Der neongrüne Rock über der schwarzen Hexenhose hat eine bordeauxrote Schürze. Über dem schwarzen Pullover tragen sie ein neongrünes Halstuch. Alexandra Heinzmann verrät: „Unsere Hexenmaske mit Teufelshörnern hat Fabian Häge aus Isny angefertigt. Ihn haben wir zufällig entdeckt. An den Masken befestigen wir Pferdehaar und das bordeauxrote Kopftuch.“ Ihr Hexenbesen hat noch einen Dreizack. Die Häser hat eine Schneiderin aus Zoznegg für sie zugeschnitten. Im ersten Jahr wollen sie noch nicht bei Umzügen mitmachen, aber als Gruppe dabei sein, um gesehen zu werden. An der Aacher Hexennacht wollen sie jedoch teilnehmen.