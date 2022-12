Stockach vor 1 Stunde

Neue Details zum Brand in einer Schreinerei: Feuerwehr löscht mehrere Glutnester

Die Feuerwehr hatte einen ungewöhnlicheren Einsatz im Industriegebiet Hardt, bei dem Einsatzkräfte im Halleninneren per Gabelstapler an die Decke fahren mussten. Was passiert ist und Bilder vom Einsatz.