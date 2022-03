Beim Tag der offenen Tür geht es im Nellenburg-Gymnasium normalerweise äußerst lebhaft zu. Viele Viertklässler kommen mit ihren Familien, um die weiterführende Schule kennenzulernen.

Die zeigt sich in ihrer ganzen Bandbreite: mit Auftritten des Chores, der Tanz AG und der Zirkussport AG, der Präsentation weiterer, vielfältiger Arbeitsgemeinschaften, von Austauschprogrammen, Vorführungen in den Naturwissenschaftsräumen und einer Schulrallye.

Anmeldung für Klasse 5 Das Anmeldeformular lässt sich



Informationen zu diesem Thema und Antworten auf viele Fragen gibt es auf der Schul-Homepage. Der Kontakt zur Schule ist per E-Mail an die Adresse sekretariat@nbg-stockach.de oder in einer Sprechstunde mit der Schulleitung am Montag, 7. März, von 17.30 bis 19 Uhr unter Telefon (0 77 71) 80 24 73 möglich. (wig) lässt sich auf der Internetseite des Nellenburg-Gymnasiums herunterladen. Alle Unterlagen sollen vom 7. bis 10. März entweder im Schulhaus abgegeben werden (Briefbox am Eingang) oder rechtzeitig per Post eintreffen. Sollte es für den bilingualen Zug zu viele Anmeldungen geben, trifft die Schule eine Auswahl. Geachtet wird nach Auskunft der Schule auf die Noten der vierten Klasse in Deutsch und Mathematik. Es können auch persönliche Gespräche stattfinden.zu diesem Thema und Antworten auf viele Fragen gibt es auf der Schul-Homepage. Der Kontakt zur Schule ist per E-Mail an die Adresse sekretariat@nbg-stockach.de oder in einer Sprechstunde mit der Schulleitung am Montag, 7. März, von 17.30 bis 19 Uhr unter Telefon (0 77 71) 80 24 73 möglich. (wig)

Das alles ist nun zum zweiten Mal nicht möglich, doch es gibt eine Alternative: Noch bis zum 11. März bietet Schule auf ihrer Internetseite einen digitalen Tag der offenen Tür mit vielen Themenbereichen an. Neben schriftlichen Informationen beantworten Sechstklässler in selbstgedrehten Videos die wichtigsten Fragen ihrer künftigen Mitschüler.

Hinweise zum bilingualen Zug

Bei einem Online-Infoabend gab es außerdem wertvolle Hinweise zum bilingualen, also zweisprachigen, Zug des Nellenburg-Gymnasiums. Schulleiter Holger Seitz sowie die Lehrerinnen Karen Bastian und Miriam Sauter stellten dieses besondere Bildungsangebot vor. Es richtet sich an Schüler, die gerne mit Sprache umgehen, gerne und leicht lernen und neugierig auf neuen Lernstoff sind.

Karen Bastian erklärte, im bilingualen Zug hätten die Schüler in Klasse 5 und 6 jeweils eine Stunde mehr Englisch. Später würden dann Geographie, Geschichte, Biologie, und Gemeinschaftskunde auf Englisch unterrichtet, in den Klassen 7 bis 11 jeweils mindestens ein Fach.

Europaweites Englisch-Zertifikat

Schüler, die den Zug bis zum Abitur machen, erhalten das „Zertifikat über die Teilnahme am bilingualen Zug am Gymnasium“ und bekommen das Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER) Niveau C1 in Englisch bestätigt. Diese Qualifikation ist in ganz Europa und darüber hinaus anerkannt und angesehen.

Diese Schüler haben in der Oberstufe keinen zusätzlichen Unterricht, sondern belegen den Seminarkurs und Englisch als Leistungsfach. Der bilinguale Seminarkurs kann anstatt einer mündlichen Abiturprüfung gewertet werden.

„Riesenspaß“ und mehr Zeit

Miriam Sauter sagte, es mache Riesenspaß, die bilinguale Klasse zu unterrichten. „Wir haben sechs Wochenstunden und kommen schnell voran. Wir nutzen das gleiche Lehrbuch wie die anderen Klassen, haben aber wesentlich mehr Zeit.“ Ein großer Vorteil sei die Ausweitung des Wortschatzes. „Wir machen mehr Rollenspiele mit selbst geschriebenen Dialogen und können mehr kurze Präsentationen einbauen.“

Stockach Die Stadtbücherei Stockach wandelt sich: Von der Ausleihstelle zum Sozialraum Das könnte Sie auch interessieren

In Klasse 6 findet der Vorbereitungskurs statt. „Damit bereiten wir die Schüler auf den Sachfachunterricht vor. Die Kinder sollen auch eine bessere mündliche Ausdrucksfähigkeit erlangen“, so Miriam Sauter. Niemand müsse Angst haben, etwas nicht zu verstehen. Man dürfe vor allem in den unteren Klassen auch kurz deutsch sprechen, sagen die Lehrerinnen. Die Arbeiten werden in englischer Sprache geschrieben, auch dort werden die Anforderungen langsam gesteigert.

„Tolle Vorbereitung aufs Berufsleben“

Nach und nach erwerben die Schüler des Nellenburg-Gymnasiums interdisziplinäre Kenntnisse wie das Versprachlichen von Grafiken, erlangen viel Alltagswissen und erweitertes Sachfachwissen. Schließlich bekommen sie dank originalsprachiger Quellen auch eine andere Sicht auf die Welt. Und Lehrerin Miriam Sauter betont: „Englisch bekommt einen anderen Stellenwert. Man kann sich damit problemlos verständigen. Das ist eine tolle Vorbereitung aufs Berufsleben. Viele Studien und Berufe finden heute auf Englisch statt.“