von SK

Die Grillhähnchen der Naturfreunde Stockach sind ein fester Bestandteil des Schweizer Feiertags. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt das Fest in diesem Jahr zwar aus. Grillhähnchen-Fans müssen sich aber nicht in Verzicht üben. Die Naturfreunde bieten ihre Hähnchen zum Abholen und im Stadtgebiet von Stockach und Hindelwangen auch zur Lieferung an. Die Abholung findet am Samstag, 20. Juni, von 11.30 Uhr bis 13 Uhr bei Elektrotechnik Kempter, Im Sägenloh 4, statt. Wer ein Grillhähnchen möchte, muss es bis Montag, 15. Juni, bestellen, und zwar im Internet unter www.naturfreunde-stockach.de oder per Nachricht unter der Mobilfunknummer (01 59) 05 38 70 51.