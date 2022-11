von der Lokalredaktion Stockach

Was ist in der kommenden Fasnacht 2023 geboten, wo findet etwas statt? Hier gibt es demnächst eine Übersicht über die öffentlich angekündigten närrischen Veranstaltungen. Die Narrenzünfte können gerne Infos zu ihren Veranstaltungen an stockach.redaktion@suedkurier.de mailen.

Kleiner Auftakt am 11.11. in Bodman

Traditionell startet die schwäbisch-alemannische Fasnacht am Dreikönigstag, also dem 6. Januar. Doch in Bodman-Ludwigshafen läuten einige Narren schon am 11.11. die närrische Zeit ein:

Die Narrenzunft Bosköpfe lädt alle Mitglieder, Freunde und Gönner am Freitag, 11. November, 19 Uhr, zum Narrenbaumloch in den Uferanlagen von Bodman ein. Die Tradition des Martini-Treffens findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt, so die Ankündigung. Es gebe Grillwürste, Glühwein, Kinderpunsch und die Gelegenheit, in geselliger Runde die Vorfreude auf die Fasnet 2023 zu erleben. Wer kommt, solle einen eigenen Becher und gute Laune mitbringen. „Es werden auch erste Fasnettermine bekannt gegeben, bevor wir den großen Geist vom Boskopf heraufbeschwören wollen“, so die Narren.

Seltener Auswärts-Verhandlung in Berlin

Schon jetzt ist klar, dass die Fasnacht 2023 eine besondere wird. Denn das Stockacher Narrengericht macht vom 9. bis 11. Februar einen seltenen Ausflug nach Berlin. Dann wird es nach 2008 wieder eine seltene auswärtige Verhandlung geben – zusätzlich zu der in Stockach am Schmotzigen Dunschtig, 16. Februar 2023.

Weitere Termine für 2022/23 werden hier ergänzt. Eine Übersicht für die vergangene Fasnacht zeigt, was die Narren zuletzt trotz Einschränkungen geboten haben.