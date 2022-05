Der Narrenverein und die Hopfenzunft Winterspüren hat sich zur Generalversammlung getroffen. Nach der Totenehrung und den Berichten von Schriftführer, Kassierer und Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet. Anschließend standen laut Pressemitteilung des Vereins mehrere Wahlen auf der Tagesordnung.

Susi Leitz legt ihr Amt nieder

Nach 20 Jahren als Elferrat, einem Jahr als zweiter Vorstand und 12 Jahren als erster Vorstand legte Susanne Leitz ihr Amt nieder. Ebenso stellten sich Schriftführerin Nadine Maier, Kassier Andreas Gohl und die Elferräte Marco Eisenbach, Alexander Bösch und Hubert Schrodin nicht mehr zu Wahl. Der Narrenverein bedankte sich bei allen ausgeschiedenen Elferräten und Vorstandsmitgliedern – allen voran bei Susanne Leitz.

Sie habe „den Verein stets mit viel Herz und Humor“ geleitet und dabei nie den Überblick verloren, heißt es in der Mitteilung. Der Verein freue sich, dass alle bisherigen Amtsträger weiterhin aktiv im Verein bleiben und die Fasnachtstraditionen pflegen wollten.

Christian Kempter ist neuer Vorsitzender

Als langjähriges Mitglied des Elferrates übernimmt nun Christian Kempter das Amt des ersten Vorstandes im Winterspürer Narrenverein. Er freue sich über das in ihn gesetzte Vertrauen und auf seine bevorstehenden Aufgaben, heißt es in der Mitteilung. „Mit so einem tollen und engagierten Team kann da nichts mehr schief gehen“, so Christian Kempter.

Neben Christian Kempter als neuem erstem Vorstand wurden auch Nicolas Keller als zweiter Vorstand, Manuel Gohl als Kassier und Julia Weißhaupt als Schriftführerin gewählt. Manuel Gohl, Kevin Klein, Alisa Leitz und Julia Weißhaupt sind nun neue Elferräte, in ihrem Amt bestätigt wurden Christian Kempter, Nicolas Keller, Tobias Birkhofer, Stefan Lorenz, Matthias Sauter, Christian Müller und Laura Mannl.

Der Narrenverein und die Hopfenzunft Winterspüren hat laut Pressemitteilung bereits erste Einladungen zu Umzügen für die Fasnacht im kommenden Jahr erhalten und freut sich darüber, dass die fünfte Jahreszeit nach zwei Jahren weitgehender Abstinenz 2023 wieder stattfinden kann.