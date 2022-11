von Reinhold Buhlstockach.redaktion@suedkurier.de

Mit einem dreifachen Narri-Narro eröffnete Peter Meier, Präsident des Narrenvereins Nellenburg Hindelwangen, die Mitgliederversammlung nach Corona. Er freute sich sehr über ein volles Haus, was er nicht für selbstverständlich hielt.

Auch Pressesprecher Thilo Ruggaber hatte Bedenken bezüglich der Resonanz der Mitglieder. „Wir wussten nicht, ob wir wieder problemlos starten können nach dieser schwierigen Zeit“, erklärte er.

Aber bei den Hindelwanger Narren scheint das Prinzip Hoffnung dem Prinzip Gewissheit gewichen zu sein, denn in sämtlichen Redebeiträgen kam zum Ausdruck, dass man jetzt närrisch gesehen wieder in die Vollen gehen könne.

Am deutlichsten brachte dies Andreas Meier, Moschter der Holzhauer, mit dem Satz zum Ausdruck: „Wir haben die kommende Fasnacht mit Vollgas geplant und werden sie auch durchziehen.“ Ein Satz, der vom Publikum in der vollen Nellenburghalle mit viel Applaus aufgenommen wurde.

Gut besucht: Viele Hindelwanger Narren kommen zur Mitgliederversammlung in die Nellenburghalle. | Bild: Reinhold Buhl

Tatsächlich musste Michaela Ruff, Schriftführerin, in ihrem sehr kurzen Bericht sagen, dass „keine Fasnet stattfinden konnte.“ Ein kleiner Lichtblick sei lediglich die sehr gut besuchte Narrenmesse in der St. Michaelskirche gewesen.

Narrenfahrplan Am 4. Februar 2023 ist der Holzhauerball mit dem Motto „Helden der Kindheit“. Am 11. Februar ist der Narrenblattverkauf und am 14. Februar, 19 Uhr, findet die Narrenmesse statt. Am 16. Februar wird das Narrenbaumstellen mit anschließender SchmoDu-Party samt DJ in der Nellenburghalle sein. Der Kinderball findet am 17. Februar ab 15 Uhr statt und der Hemdglonkerumzug startet um 19 Uhr, der Hemdglonkerball um 20 Uhr. Am 20. Februar, 15 Uhr, ist der Damenkaffee in der Nellenburghalle und am 21. Februar, 18 Uhr, findet der Schwänzlehock mit Ehrungen in der Nellenburghalle statt.

Außerhalb der Fasnachtszeit habe der Verein im Juli eine Beach-Party veranstaltet, die laut Ruff, ein voller Erfolg gewesen war. „Die Bevölkerung sollte merken, dass wir noch da sind“, erläuterte sie die Motivation zur Veranstaltung.

Pläne für die neue Zunftstube

Michaela Ruff möchte bezüglich eines regelmäßigen närrischen Stammtisches in der neuen Zunftstube die Initiative ergreifen.

Die neue Zunftstube im Obergeschoss der Nellenburghalle war auch Thema im Bericht der Kassiererin Monika Maier. Sie informierte, dass sich die Gesamtkosten der baulichen Maßnahmen und der Einrichtung auf 16.600 Euro beliefen und fügte an: „Diese Kosten hat der Verein aus seinen Mitteln stemmen können.“ Trotzdem stehe der Verein auf finanziell soliden Beinen. Dies hörte natürlich auch Präsident Peter Meier sehr gerne, da laut seiner Erklärung „einiges auf uns zukommen könne.“

Marder stellen Verein vor Herausforderungen

Damit sprach er einen großen Schaden im Lagerraum des Vereins an, den ein Marder dort angerichtet habe. „Unser Lagerraum ist befallen von Mardern, wir müssen wegen der Infektionsgefahr alles rausschmeißen und entsorgen“, so sein Fazit zu der Problematik. Damit verbunden seien natürlich einige Neuanschaffungen, die der Verein finanziell stemmen werden müsse.

Das entstandene Lagerproblem hofft Meier im oberen Foyer der Halle lösen zu können. Diese Räumlichkeiten sollen dafür entsprechend umgebaut werden. „Wir müssen das allerdings mit der Stadt abklären, da sie Eigentümerin der Halle ist.“ Hier hofft er natürlich auf die Unterstützung des Ortsvorstehers Wolf-Dieter Karle, der diese zusagte, und darüber hinaus große Lobesworte für den Narrenverein fand: „Ihr seid ein unverzichtbarer Teil unseres Dorfgeschehens.“

Lange war Armin Schätzle unverzichtbarer Teil des Vereins. Er führte 17 Jahre lang die Gliederung der Gangschlupfer als Obergangschlupfer an. Jetzt übergab er diesen Posten an seinen Sohn Bastian.

Präsident Peter Meier (rechts) verabschiedet den langjährigen Obergangschlupfer Armin Schätzle. | Bild: Reinhold Buhl

Präsident Meier verabschiedete Schätzle und dankte ihm für die langjährige aktive Mitarbeit im Narrenverein. Schätzle, der für seine Arbeit großen Applaus erhielt, wurde zum Ehrengangschlupfer ernannt und wird Mitglied der Gangschlupfer bleiben.

Neue Party am Schmotzigen

Pressesprecher Thilo Ruggaber erläuterte einige Neuerungen hinsichtlich des Schmotzigen Dunschdigs: Während des Narrenbaumstellens wird es für die Kleinen einen Zauberer geben. Für die Großen gibt es einen Barbetrieb in der Halle und neu eine SchmoDu-Party (Schmotziger Dunschdig-Party) mit einem Diskjockey.

Der Vorstand wurde teilweise neu gewählt: Robin Hahn wird stellvertretender Vorsitzender, er löst den langjährigen Vize Stefan Bock ab. Michaela Ruff bleibt Schriftführerin. Martina Keller, Niklas Reichelt, Heiko Duttlinger und Stefan Bock sind die neuen Beisitzer. Die anderen Vorstandsposten standen nicht zur Wahl.