Nach langer Zeit des Bangens und Hoffens steht nun fest: Im kommenden Jahr wird es wegen der Corona-Pandemie keine Fasnachtsveranstaltungen in Stockach geben. Das teilt das Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken mit. Umzüge, Bälle, Bunte Abende und Saalveranstaltungen fallen aus. Auch die Narrengerichtsverhandlung fällt der Pandemie zum Opfer. Das Rahmenprogramm für Kinder und Senioren kann zudem nicht stattfinden. Gleiches gilt für die Wirtshausfasnacht mit Kappenabenden und Schinkenessen.

„Wir bedauern den Ausfall unserer Veranstaltungen ungemein“, erklärt Narrenrichter Jürgen Koterzyna. „Uns schmerzt das närrische Herz, aber es ist die einzig sinnvolle und verantwortungsbewusste Entscheidung.“ Dass die Verhandlung in enger Abstimmung mit dem SWR Fernsehen abgesagt wurde, begründet er mit der Form der Veranstaltung: „Unsere Narrengerichtsverhandlung lebt mit und durch das Publikum und seine spontanen Reaktionen im Saal. Das Wechselspiel aller Akteure auf der Bühne braucht den direkten Kontakt zum Publikum, dies und die farbenprächtige und stimmungsvolle Atmosphäre im Saal zeichnen letztlich unsere Veranstaltung aus.“

Narrenrichter Jürgen Koterzyna (vorne links) bei der Verhandlung in diesem Jahr. | Bild: Marinovic, Laura

Keine Massenveranstaltungen möglich

Anfang November hatte sich das Narrengericht zumindest noch vorsichtig optimistisch gezeigt. Zwar stand bereits damals für Jürgen Koterzyna fest, dass es große Massenveranstaltungen in Sälen nicht geben wird und Hänsele-, Hemdglonker-, Zukunft- und Bürgerball ausfallen müssen. Allerdings hieß es, bei anderen Veranstaltungen wie der Dreikönigssitzung oder der Gerichtsverhandlung werde es nur „maximal abgespeckte“ Versionen geben, wenn sie denn stattfinden könnten. Nun steht fest, dass sie ganz ausfallen müssen.

Zumindest einen kleinen Trost gibt es für Fasnachtsliebhaber aber: Denn wie das Narrengericht mitteilt, soll die Fasnacht trotz der abgesagten Veranstaltungen nicht vollständig ins Wasser fallen. Stattdessen soll sie unter dem Motto „Fasnet dahom – wir bringet d‘Fasnet zu de Leut“ stattfinden. Das Narrengericht und seine Gliederungen versuchen zu diesem Zweck, „andere Formen der Fasnacht zu finden und anzubieten, sodass Fasnacht für alle, auch daheim und im Kleinen, erlebbar sein wird“, wie es in einer Mitteilung heißt. Vieles werde sich dabei in den digitalen und analogen Medien abspielen. „Aber auch die eigenen vier Wände werden intensiv in die ‚Fasnet dahom‘ eingebunden werden.“

Die Gerichtsverhandlung Die Verhandlung des Narrengerichts geht auf ein Privileg zurück, das Herzog Albrecht II im Jahr 1351 Kuony von Stocken ausstellte, weil dieser dem Herzog Leopold I von Habsburg vor der Schlacht am Morgarten einen weisen Rat ausgesprochen hatte. Wie das Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken auf seiner Internetseite schreibt, finden die Verhandlungen gegen Politiker seit der Mitte des 20. Jahrhunderts statt, als 1960 in Singen gegen Kurt-Georg Kiesinger verhandelt wurde. Ab 1965 mussten sich demnach jährlich Politiker in Stockach verantworten. Eine Ausnahme stellt laut Narrengericht das Jahr 1991 dar, als der Golfkrieg wütete. Mittlerweile findet die Gerichtsverhandlung am Schmotzigen Dunschtig statt und wird im SWR übertragen.

Stadt soll närrisch dekoriert werden

Zudem soll auf jeden Fall die Innenstadt Stockachs wie gewohnt närrisch dekoriert werden – auch Anwohner, Händler und Gewerbetreibende bittet das Narrengericht, dabei mitzumachen. Und auch ein Narrenblättle und eine Hans Kuony Post soll es geben. Manches soll auch spontan angekündigt werden.

Um die Weinversorgung des Narrengerichts muss sich übrigens trotz der Absage der Gerichtsverhandlung niemand machen: Wie das Gericht in einer Mitteilung schreibt, wurde die Weinübergabe von Cem Özdemir, der in diesem Jahr in Stockach zu Gast war und eine Weinstrafe von drei Eimern österreichischen Maßes – also 180 Liter – aufgebrummt bekam, ebenfalls verschoben. Ursprünglich hätte sie Mitte Oktober stattfinden sollen, allerdings musste Özdemir absagen, weil in Berlin, wo er lebt, die Sieben-Tage-Inzidenz zu hoch war und er darum laut der Corona-Verordnung nicht in Baden-Württemberg untergebracht werden durfte. Die Übergabe soll nun laut Narrengericht im kommenden Jahr stattfinden, „so dass die Lücke im Weinkeller dann wieder geschlossen werden kann“.