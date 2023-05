Das Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken hat in seiner Hauptversammlung wichtige Beschlüsse für die Zukunft gefasst. Bei den Wahlen wurden Laufnarrenvater Michael Zehnle und Narrenschreiber Marcel Reiser laut einer Pressemitteilung jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer verlängerte Frank Walter um ein Jahr. Gleichzeitig fiel auch der Startschuss für die Vorbereitungen für das 675. Jubiläum des Narrengerichts im Jahr 2026.

Zunächst gab Narrenrichter Jürgen Koterzyna einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr, in dem nach mehreren Jahren Corona-Pandemie wieder alle Veranstaltungen stattfinden konnten. Größte Gemeinschaftsaktionen waren der Schweizer Feiertag und der Winterzauber. Außerdem fanden im Sommer wieder die touristischen Weinproben statt.

Auch die vergangene Fasnacht sei ein voller Erfolg gewesen, so das Narrengericht. Insbesondere die Dreikönigssitzung mit Boris Palmer und die Gerichtsverhandlung mit Wolfgang Kubicki ragten heraus. Fast alle Veranstaltungen waren stärker besucht als im letzten Vergleichsjahr vor Corona. „Insbesondere beim Kinderumzug platzte Stockach aus allen Nähten, was natürlich auch dem tollen Wetter an den Fasnachtstagen geschuldet war“, schreibt das Narrengericht. Ein großer außergewöhnlicher Höhepunkt war die närrische Reise mit über 200 Hästrägern nach Berlin zur dortigen Narrengerichtsverhandlung in der baden-württembergischen Landesvertretung.

Die kommende Fasnacht ist von zahlreichen Terminen rund um das 100. Jubiläum des Dachverbands, der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), geprägt, die ihr Jubiläum unter anderem mit einem Festabend in Bad Saulgau und einem Großen Narrentreffen in Weingarten feiert. Auch das 675. Jubiläum des Narrengerichts ist jetzt schon Thema. Der Startschuss zu den Vorbereitungen ist offiziell gefallen, und die Narren entwickeln nun Ideen für die Feierlichkeiten. Der Termin für dieses außergewöhnliche Ereignis steht fest: Gefeiert wird am 24. und 25. Januar 2026.