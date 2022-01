Es gab dazu sogar doch noch ein Narrenwirtshaus 2022, wie Narrenrichter Jürgen Koterzyna in dieser Woche mitteilte. Der Oberlehrbue der Zimmerergilde Sascha Bernhard sei beauftragt worden zu überprüfen, ob denn das Narrenwirtshausschild aufgehängt worden sei. Doch das sei gar nicht so einfach gewesen, da der Badische Hof geschlossen war. Aber es wäre ohnehin ein anderes Gasthaus an der Reihe gewesen.

„Weiter ging die Suche und man wurde vermeintlich in der Bahnhofstraße fündig, denn dort hing zwar am Balkon des Hotel Fortuna ein Narrenwirtshausschild, doch auch die Fortuna ist nicht das aktuell Narrenwirtshaus 2022“, so die Mitteilung. Kurz vor dem Aufgeben sei dem Herren Lehrbueben eingefallen, dass es noch ein anderes potenzielles Narrenwirtshaus geben könnte.

Bild: Jürgen Koterzyna

„Und tatsächlich am Lindekreisel, im ehemaligen Hotel zur Linde, im Restaurant Indien Mirchi wurde man fündig“, schreibt das Narrengericht. Dort saßen dann an verschiedenen Tischen und gemäß der Corona-Vorschriften mehrere Gerichtsnarren und aßen den traditionellen Schinken mit Kartoffelsalat. Auch das Narrenwirtshaus-Schild sei dabei gewesen.