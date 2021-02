Nach anderen Gliederungen kommen auch die Laufnarren in Kuony TV mit der Folge „Kochen mit Jochen“ zum Zuge. Laufnarrenmoschter Michael Hahn spricht über den Laufnarren-Himbi, eine Airacher Likör-Spezialität, dessen Vielfalt gezeigt werden solle. Wie? Mit einer Schalte zu Laufnarr-Sternekoch Jochen Fecht ins Restaurant San Martino in Konstanz. Fecht hat in der Küche corona-konforme Hilfe von Laufnarr-Sternekoch-Lehrling Johannes Vossenkuhl. Gemeinsam machen beide Hans-Kuony-Fasnachtskrapfen mit Himbi.

Der Eingangsbereich des Konstanzer Restaurants San Martino ist von der Stockemer Fasnet geprägt. | Bild: Screenshot

Dabei haben sie ein stilgerechtes Ambiente, denn im Eingangsbereich des Restaurants hängen Kuony-Fahnen und zwei Schaufensterpuppen tragen die Häser der Stockacher Laufnarren und Marketenderinnen – mitten in Konstanz.

Das Rezept gibt es unter www.aktive-laufnarren.de.