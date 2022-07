Auf der B31 ist es am Samstagnachmittag, 9. Juli, zwischen Ludwigshafen und Stockach zu einem heftigen Motorradunfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Sonntag mitteilte, sei der Unfall gegen 17.30 Uhr geschehen. Der 29-jährige Motorradfahrer und seine Beifahrerin mussten schwer verletzt in nahegelegene Kliniken gebracht werden.

Was war geschehen?

Laut Angaben der Polizei habe sich der Unfall wohl wie folgt abgespielt: Der 29-Jährige und seine 23-jährige Beisitzerin befuhren mit einem hochmotorisierten Motorrad der Marke Honda die Bundesstraße 31 von Ludwigshafen nach Stockach.

Kaum hatte der 29-Jährige den Ortsausgang von Ludwigshafen passiert, unternahm er – obwohl er mit einer Sozia unterwegs war – den Versuch eines „Wheelie“, also der Fahrt nur auf dem Hinterrad. Als dies nicht gelang, startete er laut Pressenotiz einen weiteren Versuch. Dabei habe der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Stockach Unbekannter Täter zersticht in der Alemannenstraße die Reifen zweier Fahrzeuge Das könnte Sie auch interessieren

Die 23-Jährige stürzte nach etwa 50 Metern von der Honda, der 29-Jährige wurde nach 60 Metern abgeworfen. Beide kamen schwer verletzt in einem Graben zu Liegen. Die beiden mussten vom alarmierten Rettungsdienst in nahegelegene Kliniken gebracht werden. An der Honda entstand ein Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen sowie zwei Notärzten im Einsatz. Zur Unfallaufnahme war die B31 bis 18.30 Uhr voll gesperrt.