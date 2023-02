Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Am Stadtwall begangen, teilte das Polizeipräsidium Konstanz am Dienstagvormittag mit.

Mehrere hundert Euro Schaden

Vermutlich beim Rangieren streifte der bislang unbekannte Fahrer den auf dem Parkplatz des Lidl abgestellten weißen Skoda Kodiaq und richtete dabei einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an, so die Schilderung des Unfallhergangs durch die Ermittler.

Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, sei der Unbekannte anschließend weitergefahren. Das Polizeirevier Stockach ermittelt und bittet Unfallzeugen sich unter der Tel. 07771 93910, zu melden.